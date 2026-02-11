11 Февраля 2026
Арианна Фонтана стала первой женщиной, завоевавшей медали на шести зимних Олимпиадах

Олимпиада-2026
Новости
11 Февраля 2026 01:00
Шорт-трекистка Арианна Фонтана, победив со сборной Италии в смешанной эстафете на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо, установила заметное достижение. Она стала первой женщиной, которой удалось завоевать медаль на шести зимних Играх.

Как передает İdman.Biz, дебютной для Фонтаны стала Олимпиада 2006 года в Турине: на ней еще не достигшая 16-летия спортсменка взяла бронзу в эстафете. На Играх в Ванкувере она стала обладательницей первой своей медали в индивидуальной дисциплине, завоевав бронзу в забеге на 500 м. Из Сочи-2014 шорт-трекистка увезла три награды: серебряную (на дистанции 500 м) и две бронзовые (1 500 м, эстафета).

В Пхёнчхане-2018 Фонтана впервые стала олимпийской чемпионкой, победив на 500-метровке. Кроме того, на корейских Играх ей досталось серебро в эстафете и бронза на дистанции 1 000 м. На предыдущей Олимпиаде, которую четыре года назад принимал Пекин, ей удалось повторить успех в забеге на 500 м, дважды - в смешанной эстафете и на дистанции 1 500 м - она стала серебряным призером.

Если учитывать все Игры - и летние, и зимние - абсолютной рекордсменкой является немецкая всадница Изабель Верт. Она брала золото на всех семи Олимпиадах, в которых участвовала (1992, 1996, 2000, 2008, 2016, 2020, 2024).

Арианне Фонтане 35 лет, помимо этого на ее счету 17 медалей чемпионатов мира (в том числе одна золотая) и 45 наград европейских первенств (в том числе 25 золотых).

İdman.Biz

