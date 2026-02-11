Сборная Канады по хоккею покинула Олимпийскую деревню

Сборная Канады по хоккею приняла решение покинуть Олимпийскую деревню и разместиться в пятизвездочном отеле.

Как сообщает İdman.Biz, информацию подтвердил капитан и вратарь команды Логан Томпсон. Он подчеркнул, что этот шаг не стоит расценивать как проявление неуважения.

"Я не думаю, что мы делаем это для того, чтобы кого-то оскорбить. Мы просто хотим выиграть золотые медали и создаем для себя наилучшие условия", - сказал Томпсон в комментарии блогу журналиста Стивена Ланга.

Сборная Канады выступает в одной группе с командами Чехии, Швейцарии и Франции. Свой первый матч на турнире канадцы проведут 12 февраля.