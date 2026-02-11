11 Февраля 2026
RU

Сборная Канады по хоккею покинула Олимпийскую деревню

Олимпиада-2026
Новости
11 Февраля 2026 11:51
26
Сборная Канады по хоккею покинула Олимпийскую деревню

Сборная Канады по хоккею приняла решение покинуть Олимпийскую деревню и разместиться в пятизвездочном отеле.

Как сообщает İdman.Biz, информацию подтвердил капитан и вратарь команды Логан Томпсон. Он подчеркнул, что этот шаг не стоит расценивать как проявление неуважения.

"Я не думаю, что мы делаем это для того, чтобы кого-то оскорбить. Мы просто хотим выиграть золотые медали и создаем для себя наилучшие условия", - сказал Томпсон в комментарии блогу журналиста Стивена Ланга.

Сборная Канады выступает в одной группе с командами Чехии, Швейцарии и Франции. Свой первый матч на турнире канадцы проведут 12 февраля.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Австралийский сноубордист получил перелом шеи на тренировке перед Олимпиадой
15:15
Олимпиада-2026

Австралийский сноубордист получил перелом шеи на тренировке перед Олимпиадой

Кэм Болтон был эвакуирован с горы после обследования и не сможет продолжить подготовку к Играм
Олимпийское фиаско Литвинцева: уроки для зимних видов спорта Азербайджана – ОБЗОР İDMAN.BİZ
13:55
Олимпиада-2026

Олимпийское фиаско Литвинцева: уроки для зимних видов спорта Азербайджана – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Спортсмен занял последнее место и не сумел квалифицироваться в произвольную программу
На трассе Зимней Олимпиады появился неожиданный гость
12:06
Олимпиада-2026

На трассе Зимней Олимпиады появился неожиданный гость - ВИДЕО

Собака выбежала на дистанцию во время лыжной гонки
Олимпиада-2026: медальный зачет
05:30
Олимпиада-2026

Олимпиада-2026: медальный зачет

10 февраля на ОИ-2026 разыграли девять комплектов наград
Азербайджанский фигурист занял последнее место на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
01:55
Олимпиада-2026

Азербайджанский фигурист занял последнее место на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Это вторая Олимпиада для азербайджанского фигуриста
Арианна Фонтана стала первой женщиной, завоевавшей медали на шести зимних Олимпиадах
01:00
Олимпиада-2026

Арианна Фонтана стала первой женщиной, завоевавшей медали на шести зимних Олимпиадах

Помимо этого на ее счету 17 медалей чемпионатов мира

Самое читаемое

Азербайджанский фигурист занял последнее место на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
01:55
Олимпиада-2026

Азербайджанский фигурист занял последнее место на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Это вторая Олимпиада для азербайджанского фигуриста
Противостояние фаворитов и шансы Азербайджана: фигуристы открывают личный турнир ОИ-2026 – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО
10 Февраля 17:06
Зимние виды спорта

Противостояние фаворитов и шансы Азербайджана: фигуристы открывают личный турнир ОИ-2026 – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

Главная цель азербайджанского фигуриста – пройти в произвольную программу
"Карабах" попрощался с Нариманом Ахундзаде - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
10 Февраля 22:30
Азербайджанский футбол

"Карабах" попрощался с Нариманом Ахундзаде - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Переговоры между агдамским "Карабахом" и американским клубом "Коламбус Крю" завершены
Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО
8 Февраля 21:22
Дзюдо

Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО

Третья медаль в копилке сборной!