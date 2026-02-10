Эстонский тренер по фигурному катанию Рейнсалу оспорил в CAS отстранение от Олимпиады

Эстонский тренер по фигурному катанию Раймо Рейнсалу обжаловал в специальной комиссии Спортивного арбитражного суда (CAS) отстранение от соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU), в том числе от турнира Олимпийских игр‑2026 в Италии, сообщает İdman.Biz.

В заявлении содержится просьба аннулировать решение ISU и немедленно снять временное отстранение c Рейнсалу, который числится тренером литовской фигуристки‑одиночницы Меды Вяркойите.

После заявления о физическом и психологическом насилии со стороны бывшей спортсменки, тренировавшейся у Рейнсалу, дисциплинарная комиссия ISU 7 февраля временно отстранила специалиста до окончания расследования. По данным литовских СМИ, Литовский национальный олимпийский комитет (LTOK) принял решение приостановить аккредитацию Рейнсалу на Олимпиаду.

Комиссия CAS рассмотрит дело Рейнсалу 11 февраля. Короткую программу на Олимпиаде одиночницы представят 17 февраля.

В августе прошлого года несколько латвийских фигуристов, в том числе Софья Степченко, обвинили тренеров рижского клуба фигурного катания Ольгу Ковалькову и Рейнсалу в психологическом и физическом насилии.