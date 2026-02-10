Противостояние фаворитов и шансы Азербайджана: фигуристы открывают личный турнир ОИ-2026 – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

Сегодня, 10 февраля, на Зимних Олимпийских играх-2026 в Италии стартуют индивидуальные соревнования по фигурному катанию. Мужчины представят короткие программы, в том числе на лед выйдет азербайджанский спортсмен Владимир Литвинцев.

Предшествовавшие этому командные соревнования фигуристов подогрели интерес к мужскому турниру. Главный претендент на олимпийское “золото” – американский фигурист Илья Малинин – не смог справиться с давлением и в короткой программе уступил японцу Юме Кагияме на 10 очков. Главный вопрос дня: сможет ли Малинин собраться и подтвердить статус абсолютного фаворита?

Владимир Литвинцев на Олимпиаде-2026

Владимир Литвинцев – единственный фигурист, представляющий Азербайджан на Зимней Олимпиаде-2026. Это его вторые Игры. В 2022 году в Китае он занял 18-е место, набрав 84,15 балла в короткой и 155,04 балла в произвольной программе (сумма – 239,19 балла).

Ближайшая цель Литвинцева – пробиться в следующий этап, то есть в произвольную программу, которая состоится 13 февраля. В ней выступят 24 лучших спортсмена из 29 по итогам короткой программы.

Владимир Литвинцев выйдет на лед 13-м по счету и будет катать под песню Эрика Серра “Leon”. В запланированном контенте фигурист заявил четверной тулуп, тройной аксель и каскад тройной флип + тройной тулуп (4T, 3A, 3F+3T).

На чемпионате мира-2025, где он занял 15-е место и завоевал лицензию на Олимпиаду-2026, за короткую программу спортсмен набрал 83,10 балла. А в сезоне 2025/2026 его лучшие и худшие результаты в коротком прокате были следующими:

лучший показатель – 78,52 на Denis Ten Memorial Challenge (Алматы, 1–4 октября). Это был первый старт Литвинцева в этом сезоне; он занял 6-е место по итогам короткой и произвольной программ.

худший показатель – 68,68 балла на Trialeti Trophy (Тбилиси, 8–11 октября); 8-е место.

В 2022-2023 годах азербайджанский фигурист находился, возможно, в самой лучшей своей форме. В Пекине его результат в коротком прокате составил 84,15 балла, а лучшим показателем за всю карьеру стали 85,83 балла на чемпионате мира-2022. Рекордные для себя результаты в произвольной программе и по общей сумме он продемонстрировал на чемпионате мира-2023 – 169,05 и 251,76 соответственно. В сезоне 2025/2026 результаты Литвинцева значительно ниже.

Кто под риском не пройти в произвольную?

Базовая стоимость прыжков (количество баллов, которое спортсмен получает только за сам трюк, без учета того, насколько хорошо или плохо он его исполнил) у Литвинцева достаточно низкая – 27.00. Его программа является одной из пяти самых слабых с технической точки зрения среди всех 29 участников. К ним также относится технический контент Эндрю Торгашева (США, 27,00), Юй-Сян Ли (Тайвань, 23,40), Андреаса Нордебека (Швеция, 23,40), Дениса Васильевса (Латвия, 23,40).

Однако низкая базовая стоимость – далеко не приговор. Во-первых, важную роль играют оценки за компоненты (PCS): артистизм, музыкальность, скольжение. Часто именно они становятся решающим фактором. К тому же иметь более сложную программу – не значит справиться с ней.

Если сравнить лучшие результаты коротких программ в сезоне 2025/2026 всех 29 фигуристов, то самые низкие показатели у следующих спортсменов:

29. Федирс Кулисс (Латвия) – 68,52

28. Юй-Сян Ли (Китайский Тайбэй) – 70,31

27. Томас Гуарино Сабате (Испания) – 71,65

26. Хенгем Ким (Южная Корея) – 74,69

25. Максим Наумов (США) – 76,71

24. Андреас Нордебек (Швеция) – 76,78

23. Кирилло Марсак (Украина) – 76,92

22. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 78,52

21. Адам Хагара (Словакия) – 78,94

20. Денис Васильевс (Латвия) – 79,00

Лучший результат Владимира Литвинцева в этом сезоне выше, чем у Федирса Кулисса, несмотря на то что программа латвийского спортсмена технически более сложная за счет четверного лутца.

Отметим, что приведенные выше лучшие показатели сезона учитывают только соревнования под эгидой Международного союза конкобежцев (ISU) и не включают национальные первенства. Так, например, Максим Наумов в последний раз перед Олимпиадой-2026 выступал на чемпионате США, где завоевал “бронзу” и набрал 85,72 балла за короткую программу.

Прошлый год для Наумова был крайне сложным: он потерял обоих родителей – чемпионов мира по фигурному катанию Вадима Наумова и Евгению Шишкову, погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном 29 января 2025 года. Они также были его тренерами.

Максим Наумов держит свое детское фото с родителями на чемпионате США

Таким образом, факторов, влияющих на итог выступлений в фигурном катании, десятки. Но при чистом прокате у Литвинцева однозначно есть шанс отобраться в произвольную. Особенно, если брать во внимание, что он уже имеет опыт выступления на Олимпиаде.

Кто будет бороться за лидерство по итогам короткой программы?

Главный фаворит Олимпийских игр – 21-летний атлет Илья Малинин (США). Последние несколько лет американец единолично доминирует в мировом фигурном катании, в связи с чем его часто называют непобедимым гением.

В 17 лет Малинин стал первым и по сей день остается единственным фигуристом в истории, исполнившим четверной аксель на соревнованиях. Это сложнейший элемент, который фактически представляет собой 4,5 оборота.

Сам Малинин не скромничает, говоря о своих возможностях. В социальных сетях он называет себя “богом четверных”, а в одном из недавних интервью заявил, что раньше любил физику, но теперь – нет, потому что “сломал” ее законы. Любители фигурного катания были уверены в Малинине не меньше, чем он сам, и прогнозировали ему легкую безоговорочную победу на Олимпиаде-2026.

Илья Малинин

Однако недавно завершившиеся командные соревнования сборных, подогрели интерес к индивидуальным мужским стартам. В короткой программе, где от Малинина ожидалось исполнение четверного акселя, спортсмен решил не рисковать и упростил контент. Его набор выглядел так: четверной флип, тройной аксель, каскад четверной лутц + тройной тулуп (4F, 3A, 4Lz+3T). Он допустил две серьезные ошибки и набрал 98,00 баллов, уступив японцу Юме Кагияме на целых 10 баллов (108,67).

В произвольной программе командного турнира Малинин упал с четверного лутца, однако за счет мощного технического набора все же стал лидером и принес сборной США “золото”. Япония в свою очередь заняла второе место. Во время крайнего проката Малинину стоя аплодировал легендарный теннисист Новак Джокович, который в этот момент с семьей находился на трибуне в Милане.

Сегодня Малинин не будет осторожничать. В запланированном контенте он заявил: долгожданный четверной аксель + тройной тулуп, тройной аксель, четверной лутц (4A+3T, 3A, 4Lz). Это самая сильная короткая программа на Олимпиаде-2026. Но сможет ли он справиться с давлением – неизвестно.

К тому же стоит учитывать технический набор его главных соперников:

Юма Кагияма (Япония) – четверной тулуп + тройной тулуп, четверной сальхов, тройной аксель (4T+3T, 4S, 3A). Сюн Сато (Япония) – четверной лутц, четверной тулуп+тройной тулуп, тройной аксель (4Lz, 4T+3T, 3A). Адам Сяо Хим Фа (Франция) – четверной лутц, тройной аксель, четверной тулуп + тройной тулуп (4Lz, 3A, 4T+3T).

“Темные лошадки” Олимпиады

Удивить сегодня могут и некоторые другие спортсмены – в частности, Даниэль Грассль (Италия) и Чха Джунхван (Южная Корея). “Темной лошадкой” также считается российский фигурист Петр Гуменник. Он не имеет мирового рейтинга из-за недопуска российских спортсменов к международным стартам в связи с полномасштабным российским вторжением в Украину. По этой причине Гуменник будет выступать первым.

Порядок выхода на лед имеет значение. Согласно мировому рейтингу ISU наиболее сильные фигуристы выступают последними. Спортсмены, стартующие первыми, обычно сталкиваются с более сдержанными оценками за компоненты (артистизм, скольжение, музыкальность). Судьи, как правило, оставляют “запас” для фаворитов.

Ожидая низкие оценки за компоненты, Гуменник подготовил одну из самых технически сложных программ Олимпиады: четверной флип+тройной тулуп, четверной сальхов, тройной аксель (4F+3T, 4S, 3A). Его лучший результат в короткой программе на российских соревнованиях – 109,05, а на соревнованиях ISU – 93,80.

Петр Гуменник

Однако есть и еще одно препятствие: за несколько дней до старта Гуменнику не согласовали музыку короткой программы из-за авторских прав, и ему пришлось срочно менять композицию. Контент при этом остался прежним. Это потенциально может сбить спортсмена из колеи.

К слову, еще один фигурист, выступающий одним из первых, – Томас Гуарино Сабате – также столкнулся с проблемами с музыкой. Изначально ему не согласовали композицию из франшизы “Миньоны”, однако после общественного резонанса киностудия Universal дала разрешение на использование саундтрека.

Отметим, что выступления мужчин в короткой программе начнутся в 21:30 по бакинскому времени.