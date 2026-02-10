Азербайджанская Премьер-лига: "Шамахы" сыграет с "Карабахом"

Сегодня в рамках 19-го тура Мисли Премьер-лиги пройдет матч между "Шамахы" и "Карабахом".

Как сообщает İdman.Biz, центральную встречу тура, стартующую в 14:30, обслужит арбитр Камал Умудлу.

Отметим, что на данный момент "Шамахы" с 23 очками занимает восьмое место в турнирной таблице. "Карабах", набравший 39 очков, располагается на второй позиции.

Мисли Премьер-лига

Второй круг, 19-й тур

10 февраля (вторник)

14:30. "Шамахы" - "Карабах"

Судьи: Камал Умудлу, Намиг Гусейнов, Вусал Мамедов, Руслан Гулиев

VAR: Камранбей Рагимов

AVAR: Эйуб Ибрагимов

Инспектор матча: Мунис Абдуллаев

Представитель АФФА: Явер Рагимов

Городской стадион Шамахы.

Отметим, что в ранее сыгранных матчах 19-го тура "Сабах" обыграл "Араз-Нахчыван" (4:1), "Зиря" победила "Сумгайыт" (3:2), "Туран Товуз" оказался сильнее "Карван-Евлах" (1:0), а встреча "Имишли" - "Кяпаз" завершилась вничью 0:0.