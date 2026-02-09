Азербайджанская Премьер-лига: Матч "Имишли" - "Кяпаз" завершился без голов - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Матч 19-го тура Мисли Премьер-лиги между "Имишли" и "Кяпазом" завершился.
Как сообщает İdman.Biz, команды не смогли поразить ворота друг друга, и встреча завершилась со счетом 0:0.
14:34
Матч 19-го тура Мисли Премьер-лиги между "Имишли" и "Кяпазом" стартовал.
Как сообщает İdman.Biz, встречу обслуживает брагида арбитров во главе с Фаридом Гаджиевым.
14:05
В 19-м туре Мисли Премьер-лиги "Имишли" примет "Кяпаз" на стадионе Олимпийского комплекса Кубы, матч начнется в 14:30.
Как сообщает İdman.Biz, команды выйдут на поле в следующих составах.
"Имишли": Андрей Синенка, Азер Салахлы (к), Идрис Ингилаблы, Рафаэл Виегаш, Эдвин Банкуэра, Роналдо де Соуза, Яу Мозес, Диого Алмейда, Диого Ролло, Эзекиел Морган, Луис Силвестр.
Запасные: Гусейнали Гулиев, Эльмир Рагимзаде, Аббас Агазаде, Мехди Тахиров, Хазрат Исаев, Тунджай Юсифли, Халил Мурсалли, Никола Караклаич, Диого Кардозу.
Главный тренер - Жорже Кашкилья.
"Кяпаз": Юсиф Иманов, Магсад Исаев, Рауф Гусейнли, Шакир Сеидов, Рахман Гаджиев, Луис Пачу, Диого Вердаска (к), Олавале Онануга, Адама Фофана, Мате Абуладзе, Реносукэ Охори.
Запасные: Мамед Гусейнов, Эльгюн Байрамов, Этирам Шахвердиев, Али Самедов, Фарид Набиев, Умид Самедов, Эльджан Абилов, Фарид Калантаров, Арзу Атакишиев, Садыг Шафиев, Махамаду Ба.
Главный тренер - Азер Багиров.
09:40
Сегодня состоится матч 19-го тура Мисли Премьер-лиги между "Имишли" и "Кяпазом".
Как сообщает İdman.Biz, центральную встречу тура, стартующую в 14:30, обслужит Фарид Гаджиев.
"Имишли" с 18 очками занимает девятое место в турнирной таблице. "Кяпаз", набравший 12 очков, располагается на одиннадцатой позиции.
Мисли Премьер-лига
Второй круг, 19-й тур
9 февраля
14:30. "Имишли" - "Кяпаз"
Судьи: Фарид Гаджиев, Рахман Имами, Тарлан Талыбзаде, Ислам Мамедов
VAR: Эльчин Месиев
AVAR: Эльшад Абдуллаев
Инспектор матча: Иманхан Султани
Представитель АФФА: Сеймур Салимли
Стадион Олимпийского спортивного комплекса Губы
Отметим, что тур завершится 10 февраля. Накануне "Сабах" обыграл "Араз-Нахчыван" со счетом 4:1, а "Зиря" победил "Сумгайыт" - 3:2.