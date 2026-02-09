9 Февраля 2026
RU

Азербайджанская Премьер-лига: Матч "Имишли" - "Кяпаз" завершился без голов - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Чемпионат Азербайджана
Новости
9 Февраля 2026 16:30
88
Азербайджанская Премьер-лига: Матч "Имишли" - "Кяпаз" завершился без голов - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Матч 19-го тура Мисли Премьер-лиги между "Имишли" и "Кяпазом" завершился.

Как сообщает İdman.Biz, команды не смогли поразить ворота друг друга, и встреча завершилась со счетом 0:0.

14:34

Матч 19-го тура Мисли Премьер-лиги между "Имишли" и "Кяпазом" стартовал.

Как сообщает İdman.Biz, встречу обслуживает брагида арбитров во главе с Фаридом Гаджиевым.

14:05

В 19-м туре Мисли Премьер-лиги "Имишли" примет "Кяпаз" на стадионе Олимпийского комплекса Кубы, матч начнется в 14:30.

Как сообщает İdman.Biz, команды выйдут на поле в следующих составах.

"Имишли": Андрей Синенка, Азер Салахлы (к), Идрис Ингилаблы, Рафаэл Виегаш, Эдвин Банкуэра, Роналдо де Соуза, Яу Мозес, Диого Алмейда, Диого Ролло, Эзекиел Морган, Луис Силвестр.
Запасные: Гусейнали Гулиев, Эльмир Рагимзаде, Аббас Агазаде, Мехди Тахиров, Хазрат Исаев, Тунджай Юсифли, Халил Мурсалли, Никола Караклаич, Диого Кардозу.
Главный тренер - Жорже Кашкилья.

"Кяпаз": Юсиф Иманов, Магсад Исаев, Рауф Гусейнли, Шакир Сеидов, Рахман Гаджиев, Луис Пачу, Диого Вердаска (к), Олавале Онануга, Адама Фофана, Мате Абуладзе, Реносукэ Охори.
Запасные: Мамед Гусейнов, Эльгюн Байрамов, Этирам Шахвердиев, Али Самедов, Фарид Набиев, Умид Самедов, Эльджан Абилов, Фарид Калантаров, Арзу Атакишиев, Садыг Шафиев, Махамаду Ба.
Главный тренер - Азер Багиров.

09:40

Сегодня состоится матч 19-го тура Мисли Премьер-лиги между "Имишли" и "Кяпазом".

Как сообщает İdman.Biz, центральную встречу тура, стартующую в 14:30, обслужит Фарид Гаджиев.

"Имишли" с 18 очками занимает девятое место в турнирной таблице. "Кяпаз", набравший 12 очков, располагается на одиннадцатой позиции.

Мисли Премьер-лига
Второй круг, 19-й тур
9 февраля
14:30. "Имишли" - "Кяпаз"
Судьи: Фарид Гаджиев, Рахман Имами, Тарлан Талыбзаде, Ислам Мамедов
VAR: Эльчин Месиев
AVAR: Эльшад Абдуллаев
Инспектор матча: Иманхан Султани
Представитель АФФА: Сеймур Салимли
Стадион Олимпийского спортивного комплекса Губы

Отметим, что тур завершится 10 февраля. Накануне "Сабах" обыграл "Араз-Нахчыван" со счетом 4:1, а "Зиря" победил "Сумгайыт" - 3:2.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Вратарь "Зиря" после победы над "Сумгайытом": "Наша цель - снова второе место"
13:52
Чемпионат Азербайджана

Вратарь "Зиря" после победы над "Сумгайытом": "Наша цель - снова второе место"

Тиаго Силва рассказал о задачах команды на сезон
Футболист "Карван-Евлаха": "Не хочу привязывать отсутствие побед к каким-то причинам"
12:54
Чемпионат Азербайджана

Футболист "Карван-Евлаха": "Не хочу привязывать отсутствие побед к каким-то причинам"

Вадим Абдуллаев высказался о положении команды и матче с "Туран Товузом"

Футболист "Габалы": "Новые трансферы добавили нам уверенности"
7 Февраля 18:01
Чемпионат Азербайджана

Футболист "Габалы": "Новые трансферы добавили нам уверенности"

Эшгин Ахмедов оценил игру с "Сабахом", форму команды и шансы в ближайших матчах

Стало известно, с какими потерями "Араз-Нахчыван" сыграет против "Сабаха"
7 Февраля 17:00
Чемпионат Азербайджана

Стало известно, с какими потерями "Араз-Нахчыван" сыграет против "Сабаха"

Следующие игроки не смогут принять участие в матче 19-го тура

Дисциплинарный комитет АФФА оштрафовал три клуба
6 Февраля 16:23
Чемпионат Азербайджана

Дисциплинарный комитет АФФА оштрафовал три клуба

Санкции применены по итогам матчей 18-го тура Премьер-лиги Азербайджана
Легионер "Шамахы": "Играть против "Карабаха" всегда сложно"
6 Февраля 14:36
Чемпионат Азербайджана

Легионер "Шамахы": "Играть против "Карабаха" всегда сложно"

Альфонс Мсанга оценил победу над агдамским клубом и поделился ожиданиями от ответных матчей

Самое читаемое

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии объявлены открытыми - ФОТО + ВИДЕО/ОБНОВЛЕНО
7 Февраля 02:46
Олимпиада-2026

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии объявлены открытыми - ФОТО + ВИДЕО/ОБНОВЛЕНО

Заключительным аккордом церемонии открытия Олимпиады 2026 года стало зажжение Олимпийского огня у Арки Мира

Бахрам Раджабзаде нокаутировал соперника всего за 15 секунд - ВИДЕО
8 Февраля 03:24
Кикбоксинг

Бахрам Раджабзаде нокаутировал соперника всего за 15 секунд - ВИДЕО

Бой состоялся в рамках турнира Glory 105
Чем запомнилась церемония открытия Зимней Олимпиады-2026? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО
7 Февраля 10:00
Олимпиада-2026

Чем запомнилась церемония открытия Зимней Олимпиады-2026? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

Шоу объединило итальянские традиции, современные технологии и искусство
Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО
8 Февраля 21:22
Дзюдо

Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО

Третья медаль в копилке сборной!