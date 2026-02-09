Азербайджанская Премьер-лига: Матч "Имишли" - "Кяпаз" завершился без голов - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Матч 19-го тура Мисли Премьер-лиги между "Имишли" и "Кяпазом" завершился.

Как сообщает İdman.Biz, команды не смогли поразить ворота друг друга, и встреча завершилась со счетом 0:0.

14:34

Матч 19-го тура Мисли Премьер-лиги между "Имишли" и "Кяпазом" стартовал.

Как сообщает İdman.Biz, встречу обслуживает брагида арбитров во главе с Фаридом Гаджиевым.

14:05

В 19-м туре Мисли Премьер-лиги "Имишли" примет "Кяпаз" на стадионе Олимпийского комплекса Кубы, матч начнется в 14:30.

Как сообщает İdman.Biz, команды выйдут на поле в следующих составах.

"Имишли": Андрей Синенка, Азер Салахлы (к), Идрис Ингилаблы, Рафаэл Виегаш, Эдвин Банкуэра, Роналдо де Соуза, Яу Мозес, Диого Алмейда, Диого Ролло, Эзекиел Морган, Луис Силвестр.

Запасные: Гусейнали Гулиев, Эльмир Рагимзаде, Аббас Агазаде, Мехди Тахиров, Хазрат Исаев, Тунджай Юсифли, Халил Мурсалли, Никола Караклаич, Диого Кардозу.

Главный тренер - Жорже Кашкилья.

"Кяпаз": Юсиф Иманов, Магсад Исаев, Рауф Гусейнли, Шакир Сеидов, Рахман Гаджиев, Луис Пачу, Диого Вердаска (к), Олавале Онануга, Адама Фофана, Мате Абуладзе, Реносукэ Охори.

Запасные: Мамед Гусейнов, Эльгюн Байрамов, Этирам Шахвердиев, Али Самедов, Фарид Набиев, Умид Самедов, Эльджан Абилов, Фарид Калантаров, Арзу Атакишиев, Садыг Шафиев, Махамаду Ба.

Главный тренер - Азер Багиров.

09:40

Сегодня состоится матч 19-го тура Мисли Премьер-лиги между "Имишли" и "Кяпазом".

Как сообщает İdman.Biz, центральную встречу тура, стартующую в 14:30, обслужит Фарид Гаджиев.

"Имишли" с 18 очками занимает девятое место в турнирной таблице. "Кяпаз", набравший 12 очков, располагается на одиннадцатой позиции.

Мисли Премьер-лига

Второй круг, 19-й тур

9 февраля

14:30. "Имишли" - "Кяпаз"

Судьи: Фарид Гаджиев, Рахман Имами, Тарлан Талыбзаде, Ислам Мамедов

VAR: Эльчин Месиев

AVAR: Эльшад Абдуллаев

Инспектор матча: Иманхан Султани

Представитель АФФА: Сеймур Салимли

Стадион Олимпийского спортивного комплекса Губы

Отметим, что тур завершится 10 февраля. Накануне "Сабах" обыграл "Араз-Нахчыван" со счетом 4:1, а "Зиря" победил "Сумгайыт" - 3:2.