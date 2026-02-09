Футболист "Карван-Евлаха": "Не хочу привязывать отсутствие побед к каким-то причинам"

Полузащитник "Карван-Евлаха" Вадим Абдуллаев прокомментировал текущее положение команды в чемпионате.

Абдуллаев заявил, что команда испытывает психологическое напряжение из-за последнего места в турнирной таблице, однако старается исправить ситуацию за счет работы и подготовки к матчам. По его словам, выход из сложного положения возможен только при общем желании и максимальной самоотдаче всех футболистов. "Конечно, есть напряжение, потому что мы находимся на последнем месте. Психологически мы не в лучшем состоянии. Хотим выбраться из этой ситуации, но этого должны хотеть все. Мы продолжаем подготовку и стараемся все исправить", - отметил игрок в комментарии sportal.az.

Говоря о причинах безвыигрышной серии, футболист подчеркнул, что не хочет искать оправдания и предпочитает сосредоточиться на ближайших играх. Он также высказался о предстоящем матче 19-го тура Мисли Премьер-лиги против "Туран Товуза", отметив силу соперника и сложность встречи.

"Я не хочу привязывать отсутствие побед к каким-то причинам. Нужно просто готовиться к следующим матчам. Игр впереди еще достаточно, и мы постараемся изменить ситуацию. У нас впереди игра с "Туран Товузом", это амбициозная команда, которая идет на третьем месте. Матч будет сложным, но для нас сейчас все матчи непростые. Мы должны выложиться на все сто процентов", - отметил Абдуллаев.