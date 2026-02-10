Азербайджанская Премьер-лига: "Нефтчи" примет "Габалу"

Сегодня в рамках 19-го тура Мисли Премьер-лиги на стадионе Palms Sports Arena состоится матч между "Нефтчи" и "Габалой".

Как сообщает İdman.Biz, встреча начнется в 19:00.

На данный момент "Нефтчи" с 24 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, тогда как "Габала", набравшая 14 очков, располагается на десятой позиции.

Мисли Премьер-лига

Второй круг, 19-й тур

10 февраля (вторник)

19:00. "Нефтчи" - "Габала"

Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Керим Зейналов, Акбар Ахмедов

VAR: Джавид Джалилов

AVAR: Эльвин Байрамов

Инспектор матча: Джейхун Гашимов

Представитель АФФА: Заур Гаджи-Магеррамов

Palms Sports Arena.

Напомним, что в ранее сыгранных матчах 19-го тура "Сабах" обыграл "Араз-Нахчыван" (4:1), "Зиря" победила "Сумгайыт" (3:2), "Туран Товуз" оказался сильнее "Карван-Евлах" (1:0), а встреча "Имишли" - "Кяпаз" завершилась без забитых мячей.