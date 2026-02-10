Азербайджанская Премьер-лига: "Нефтчи" примет "Габалу"

Сегодня в рамках 19-го тура Мисли Премьер-лиги на стадионе Palms Sports Arena состоится матч между "Нефтчи" и "Габалой".
Как сообщает İdman.Biz, встреча начнется в 19:00.
На данный момент "Нефтчи" с 24 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, тогда как "Габала", набравшая 14 очков, располагается на десятой позиции.
Мисли Премьер-лига
Второй круг, 19-й тур
10 февраля (вторник)
19:00. "Нефтчи" - "Габала"
Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Керим Зейналов, Акбар Ахмедов
VAR: Джавид Джалилов
AVAR: Эльвин Байрамов
Инспектор матча: Джейхун Гашимов
Представитель АФФА: Заур Гаджи-Магеррамов
Palms Sports Arena.
Напомним, что в ранее сыгранных матчах 19-го тура "Сабах" обыграл "Араз-Нахчыван" (4:1), "Зиря" победила "Сумгайыт" (3:2), "Туран Товуз" оказался сильнее "Карван-Евлах" (1:0), а встреча "Имишли" - "Кяпаз" завершилась без забитых мячей.