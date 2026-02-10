10 Февраля 2026
RU

Азербайджанская Премьер-лига: "Нефтчи" примет "Габалу"

Чемпионат Азербайджана
Новости
10 Февраля 2026 09:57
22
Азербайджанская Премьер-лига: "Нефтчи" примет "Габалу"

Сегодня в рамках 19-го тура Мисли Премьер-лиги на стадионе Palms Sports Arena состоится матч между "Нефтчи" и "Габалой".

Как сообщает İdman.Biz, встреча начнется в 19:00.

На данный момент "Нефтчи" с 24 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, тогда как "Габала", набравшая 14 очков, располагается на десятой позиции.

Мисли Премьер-лига
Второй круг, 19-й тур
10 февраля (вторник)
19:00. "Нефтчи" - "Габала"
Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Керим Зейналов, Акбар Ахмедов
VAR: Джавид Джалилов
AVAR: Эльвин Байрамов
Инспектор матча: Джейхун Гашимов
Представитель АФФА: Заур Гаджи-Магеррамов
Palms Sports Arena.

Напомним, что в ранее сыгранных матчах 19-го тура "Сабах" обыграл "Араз-Нахчыван" (4:1), "Зиря" победила "Сумгайыт" (3:2), "Туран Товуз" оказался сильнее "Карван-Евлах" (1:0), а встреча "Имишли" - "Кяпаз" завершилась без забитых мячей.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Азербайджанская Премьер-лига: "Шамахы" сыграет с "Карабахом"
09:30
Чемпионат Азербайджана

Азербайджанская Премьер-лига: "Шамахы" сыграет с "Карабахом"

Сегодня состоится центральный матч 19-го тура
Азербайджанская Премьер-лига: Матч "Имишли" - "Кяпаз" завершился без голов - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
9 Февраля 16:30
Чемпионат Азербайджана

Азербайджанская Премьер-лига: Матч "Имишли" - "Кяпаз" завершился без голов - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Встреча 19-го тура Мисли Премьер-лиги прошла вничью
Вратарь "Зиря" после победы над "Сумгайытом": "Наша цель - снова второе место"
9 Февраля 13:52
Чемпионат Азербайджана

Вратарь "Зиря" после победы над "Сумгайытом": "Наша цель - снова второе место"

Тиаго Силва рассказал о задачах команды на сезон
Футболист "Карван-Евлаха": "Не хочу привязывать отсутствие побед к каким-то причинам"
9 Февраля 12:54
Чемпионат Азербайджана

Футболист "Карван-Евлаха": "Не хочу привязывать отсутствие побед к каким-то причинам"

Вадим Абдуллаев высказался о положении команды и матче с "Туран Товузом"

Футболист "Габалы": "Новые трансферы добавили нам уверенности"
7 Февраля 18:01
Чемпионат Азербайджана

Футболист "Габалы": "Новые трансферы добавили нам уверенности"

Эшгин Ахмедов оценил игру с "Сабахом", форму команды и шансы в ближайших матчах

Стало известно, с какими потерями "Араз-Нахчыван" сыграет против "Сабаха"
7 Февраля 17:00
Чемпионат Азербайджана

Стало известно, с какими потерями "Араз-Нахчыван" сыграет против "Сабаха"

Следующие игроки не смогут принять участие в матче 19-го тура

Самое читаемое

Бахрам Раджабзаде нокаутировал соперника всего за 15 секунд - ВИДЕО
8 Февраля 03:24
Кикбоксинг

Бахрам Раджабзаде нокаутировал соперника всего за 15 секунд - ВИДЕО

Бой состоялся в рамках турнира Glory 105
Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО
8 Февраля 21:22
Дзюдо

Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО

Третья медаль в копилке сборной!

Нариман Ахундзаде продолжит карьеру в MLS?
8 Февраля 00:24
Азербайджанский футбол

Нариман Ахундзаде продолжит карьеру в MLS?

Ахундзаде является воспитанником клуба "Хазар-Лянкяран"
Азербайджанские дзюдоисты завоевали две медали турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
7 Февраля 21:48
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты завоевали две медали турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В копилке сборной "золото" и "бронза"