Вратарь "Зиря" после победы над "Сумгайытом": "Наша цель - снова второе место"

Вратарь "Зиря" Тиаго Силва оценил выездную победу над "Сумгайытом" в 19-м туре Мисли Премьер-лиги, подчеркнув, что матч получился сложным и зрелищным.

"Получилась хорошая игра. Обе команды борются за еврокубки, поэтому мы понимали, что матч будет тяжелым. Несмотря на это, считаю, что мы добились заслуженной победы", - сказал Силва в комментариях futbolxeber.az.

Говоря о своем возвращении в стартовый состав после паузы, голкипер отметил: "Конечно, я не хотел пропускать два гола, но это часть футбола. Главное, что команда сыграла хорошо и смогла победить сильного соперника".

Футболист заявил, что "Зиря" в каждом матче выходит на поле с целью набрать три очка, независимо от соперника, и не делает различий между лидерами и командами из нижней части таблицы.

"Мы не смотрим слишком далеко вперед, думаем о каждом следующем матче. В целом наша цель - снова занять второе место", - подчеркнул Силва.

Касаясь предстоящих игр, голкипер отметил, что в кубке шансы с "Сумгайытом" остаются равными, а в матче следующего тура против "Карван-Евлаха" команда намерена играть только на победу.