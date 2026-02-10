10 Февраля 2026
RU

Гурбан Гурбанов вышел чистить снег перед матчем "Шамахы" - "Карабах" - ФОТО/ВИДЕО

Чемпионат Азербайджана
Новости
10 Февраля 2026 14:22
69
Гурбан Гурбанов вышел чистить снег перед матчем "Шамахы" - "Карабах" - ФОТО/ВИДЕО

Матч 19-го тура Мисли Премьер-лиги между "Шамахы" и "Карабахом" могут провести по расписанию, несмотря на погодные условия, и в подготовке поля лично участвует главный тренер гостей Гурбан Гурбанов.

Как сообщает İdman.Biz, встреча стартует в 14:30 и пройдет под руководством главного арбитра Камала Умудлу.

"Шамахы" с 23 очками занимает восьмое место в турнирной таблице. "Карабах", имеющий в активе 39 очков, располагается на второй позиции.

13:17

Проведение матча 19-го тура Мисли Премьер-лиги между "Шамахы" и "Карабахом", который должен состояться сегодня, находится под угрозой из-за сильного снегопада.

"В Шамахы с утренних часов идет снег. С учетом этого фактора по итогам обсуждений с АФФА на стадион из Баку была направлена специальная снегоуборочная техника, предназначенная именно для таких ситуаций. Сейчас уборка продолжается, однако из-за продолжающегося снегопада очищенные участки вновь покрываются снегом, и в этом заключается основная сложность. Тем не менее работы ведутся планово, мы находимся в постоянном контакте с клубом "Шамахы", команда обеспечена оранжевыми мячами. В случае возникновения проблем, которые невозможно будет устранить, дальнейшие шаги будут предприняты в соответствии с регламентом на основании решения арбитра", - отметил директор по медиа и маркетингу ПФЛ Санан Абдуллаев в комментариях Азертаджу.

Отметим, что матч "Шамахы" - "Карабах" запланирован на 14:30 по бакинскому времени.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Азербайджанская Премьер-лига: "Нефтчи" минимально обыграл "Габала" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
20:58
Чемпионат Азербайджана

Азербайджанская Премьер-лига: "Нефтчи" минимально обыграл "Габала" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Матч прошел на стадионе Palms Sports Arena
Гурбан Гурбанов: "Возможный уход Ахундзаде станет потерей для команды"
18:48
Чемпионат Азербайджана

Гурбан Гурбанов: "Возможный уход Ахундзаде станет потерей для команды"

Главный тренер "Карабаха" также прокомментировал победу над "Шамахы"
"Карабах" унес три очка со "снежного" стадиона "Шамахы" на последних минутах - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
16:54
Чемпионат Азербайджана

"Карабах" унес три очка со "снежного" стадиона "Шамахы" на последних минутах - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Камило Дуран вывел команду вперед в добавленное время
Азербайджанская Премьер-лига: Матч "Имишли" - "Кяпаз" завершился без голов - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
9 Февраля 16:30
Чемпионат Азербайджана

Азербайджанская Премьер-лига: Матч "Имишли" - "Кяпаз" завершился без голов - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Встреча 19-го тура Мисли Премьер-лиги прошла вничью
Вратарь "Зиря" после победы над "Сумгайытом": "Наша цель - снова второе место"
9 Февраля 13:52
Чемпионат Азербайджана

Вратарь "Зиря" после победы над "Сумгайытом": "Наша цель - снова второе место"

Тиаго Силва рассказал о задачах команды на сезон
Футболист "Карван-Евлаха": "Не хочу привязывать отсутствие побед к каким-то причинам"
9 Февраля 12:54
Чемпионат Азербайджана

Футболист "Карван-Евлаха": "Не хочу привязывать отсутствие побед к каким-то причинам"

Вадим Абдуллаев высказался о положении команды и матче с "Туран Товузом"

Самое читаемое

Бахрам Раджабзаде нокаутировал соперника всего за 15 секунд - ВИДЕО
8 Февраля 03:24
Кикбоксинг

Бахрам Раджабзаде нокаутировал соперника всего за 15 секунд - ВИДЕО

Бой состоялся в рамках турнира Glory 105
Нариман Ахундзаде продолжит карьеру в MLS?
8 Февраля 00:24
Азербайджанский футбол

Нариман Ахундзаде продолжит карьеру в MLS?

Ахундзаде является воспитанником клуба "Хазар-Лянкяран"
Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО
8 Февраля 21:22
Дзюдо

Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО

Третья медаль в копилке сборной!

"Карабах" унес три очка со "снежного" стадиона "Шамахы" на последних минутах - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
16:54
Чемпионат Азербайджана

"Карабах" унес три очка со "снежного" стадиона "Шамахы" на последних минутах - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Камило Дуран вывел команду вперед в добавленное время