Гурбан Гурбанов вышел чистить снег перед матчем "Шамахы" - "Карабах" - ФОТО/ВИДЕО

Матч 19-го тура Мисли Премьер-лиги между "Шамахы" и "Карабахом" могут провести по расписанию, несмотря на погодные условия, и в подготовке поля лично участвует главный тренер гостей Гурбан Гурбанов.

Как сообщает İdman.Biz, встреча стартует в 14:30 и пройдет под руководством главного арбитра Камала Умудлу.

"Шамахы" с 23 очками занимает восьмое место в турнирной таблице. "Карабах", имеющий в активе 39 очков, располагается на второй позиции.

Проведение матча 19-го тура Мисли Премьер-лиги между "Шамахы" и "Карабахом", который должен состояться сегодня, находится под угрозой из-за сильного снегопада.

"В Шамахы с утренних часов идет снег. С учетом этого фактора по итогам обсуждений с АФФА на стадион из Баку была направлена специальная снегоуборочная техника, предназначенная именно для таких ситуаций. Сейчас уборка продолжается, однако из-за продолжающегося снегопада очищенные участки вновь покрываются снегом, и в этом заключается основная сложность. Тем не менее работы ведутся планово, мы находимся в постоянном контакте с клубом "Шамахы", команда обеспечена оранжевыми мячами. В случае возникновения проблем, которые невозможно будет устранить, дальнейшие шаги будут предприняты в соответствии с регламентом на основании решения арбитра", - отметил директор по медиа и маркетингу ПФЛ Санан Абдуллаев в комментариях Азертаджу.

Отметим, что матч "Шамахы" - "Карабах" запланирован на 14:30 по бакинскому времени.