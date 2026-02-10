10 Февраля 2026
Гурбан Гурбанов: "Возможный уход Ахундзаде станет потерей для команды"

Чемпионат Азербайджана
10 Февраля 2026 18:48
Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов прокомментировал победу над "Шамахы" (2:1) в матче 19-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана, а также высказался о возможных кадровых изменениях в команде, сообщает İdman.Biz.

По словам наставника, ключевым фактором успеха стала самоотдача футболистов. "Благодарен нашим болельщикам, что пришли поддержать нас в такую погоду. Поздравляю своих подопечных с этой важной победой. В таких условиях сложно говорить о футболе, но мы показали характер и борьбу. В первом тайме "Шамахы" был более агрессивным, однако после перерыва мы перехватили инициативу", — отметил Гурбанов, пожелав успехов главному тренеру соперника Айхану Аббасову.

Гурбанов также подтвердил, что ведутся серьезные переговоры по уходу Наримана Ахундзаде. "Все идет к завершению, но конкретики пока нет. После матча ко мне подошел один из игроков и сказал, что ему сделали серьезное предложение и он ждет нашего решения. Непросто держать команду в таких условиях. Это неприятно, но футболиста можно понять: предложения поступают из мест, куда едут в основном из-за денег, суммы там большие", — сказал он, добавив, что клуб старается мотивировать команду на каждый следующий матч.

Наставник признал, что возможный уход Ахундзаде станет потерей для команды. "Неприятно, когда такой футболист уходит. Но в последнее время из-за сложившейся вокруг него ситуации, возможно, для него самого будет лучше сменить обстановку. Он был вне себя. Нариман — один из самых результативных наших игроков. Если сделка состоится, это пойдет ему на пользу. За последние два года он проделал большую работу для своего роста", — подчеркнул Гурбанов.

Комментируя несостоявшийся переход Бахлула Мустафазаде в китайский клуб, главный тренер отметил, что причиной стали отдельные нюансы переговоров. "Там были некоторые детали. Я говорил с ним и был на его стороне, но в подробности вдаваться не будем", — резюмировал он.

