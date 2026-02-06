WADA и FIS отреагировали на слухи об инъекциях в пенис у прыгунов с трамплина

Руководство Всемирного Антидопингового Агентства (WADA) и Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) отреагировало на публикацию о возможных инъекциях в пенис у прыгунов с трамплина.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Bild, в WADA заявили, что им ничего не известно о подобных случаях, однако при появлении подтвержденной информации возможно начало расследования. В FIS подчеркнули, что на данный момент не располагают ни признаниями, ни доказательствами использования подобных уловок спортсменами.

Отметим, что в январе немецкое издание написало, что некоторые спортсмены могли использовать инъекции гиалуроновой кислоты (вещество не запрещено антидопинговыми правилами) в пенис перед официальными замерами тела для пошива костюмов.

В статье отмечается, что перед началом каждого сезона параметры тела спортсменов фиксируются с помощью 3D-сканеров. Замеры проводятся в облегающем нижнем белье, а по их итогам изготавливаются костюмы, размеры которых строго регламентированы.

При замерах фиксируется самая нижняя точка в области гениталий. Теоретически увеличение пениса позволяет опустить эту точку ниже, тем самым увеличить площадь костюма. По данным исследований, прибавка всего в несколько сантиметров может снизить аэродинамическое сопротивление, увеличить подъемную силу и добавить до шести метров к длине прыжка. Один из руководителей FIS ранее признавал наличие такого эффекта.

Тот вопрос был задан руководству WADA на олимпийской пресс-конференции.