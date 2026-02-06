7 Февраля 2026
RU

WADA и FIS отреагировали на слухи об инъекциях в пенис у прыгунов с трамплина

Зимние виды спорта
Новости
6 Февраля 2026 10:45
84
WADA и FIS отреагировали на слухи об инъекциях в пенис у прыгунов с трамплина

Руководство Всемирного Антидопингового Агентства (WADA) и Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) отреагировало на публикацию о возможных инъекциях в пенис у прыгунов с трамплина.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Bild, в WADA заявили, что им ничего не известно о подобных случаях, однако при появлении подтвержденной информации возможно начало расследования. В FIS подчеркнули, что на данный момент не располагают ни признаниями, ни доказательствами использования подобных уловок спортсменами.

Отметим, что в январе немецкое издание написало, что некоторые спортсмены могли использовать инъекции гиалуроновой кислоты (вещество не запрещено антидопинговыми правилами) в пенис перед официальными замерами тела для пошива костюмов.

В статье отмечается, что перед началом каждого сезона параметры тела спортсменов фиксируются с помощью 3D-сканеров. Замеры проводятся в облегающем нижнем белье, а по их итогам изготавливаются костюмы, размеры которых строго регламентированы.

При замерах фиксируется самая нижняя точка в области гениталий. Теоретически увеличение пениса позволяет опустить эту точку ниже, тем самым увеличить площадь костюма. По данным исследований, прибавка всего в несколько сантиметров может снизить аэродинамическое сопротивление, увеличить подъемную силу и добавить до шести метров к длине прыжка. Один из руководителей FIS ранее признавал наличие такого эффекта.

Тот вопрос был задан руководству WADA на олимпийской пресс-конференции.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии объявлены открытыми - ФОТО + ВИДЕО/ОБНОВЛЕНО
02:46
Олимпиада-2026

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии объявлены открытыми - ФОТО + ВИДЕО/ОБНОВЛЕНО

Заключительным аккордом церемонии открытия Олимпиады 2026 года стало зажжение Олимпийского огня у Арки Мира

Норвежский горнолыжник Кильде снялся с Олимпиады-2026
4 Февраля 01:16
Зимние виды спорта

Норвежский горнолыжник Кильде снялся с Олимпиады-2026

33-летний Кильде является двукратным призером Олимпиады-2022
Российские юниоры выступят под своим флагом на чемпионате Европы в Азербайджане
2 Февраля 20:30
Зимние виды спорта

Российские юниоры выступят под своим флагом на чемпионате Европы в Азербайджане

При этом взрослая российская команда продолжит выступать в нейтральном статусе

Подведены итоги Кубка Гейдара Алиева по лыжному спорту
1 Февраля 20:50
Зимние виды спорта

Подведены итоги Кубка Гейдара Алиева по лыжному спорту

В заключительный день турнира 81 лыжник-любитель соревновался в дисциплине гигантский слалом
Французские биатлонистки заняли весь пьедестал в гонке преследования на чемпионате Европы
31 Января 19:30
Зимние виды спорта

Французские биатлонистки заняли весь пьедестал в гонке преследования на чемпионате Европы

Программа чемпионата Европы завершится эстафетными гонками у мужчин и женщин
В Шахдаге состоялся Кубок Гейдара Алиева по горнолыжному спорту - ФОТО
31 Января 18:40
Зимние виды спорта

В Шахдаге состоялся Кубок Гейдара Алиева по горнолыжному спорту - ФОТО

Кубок Гейдара Алиева среди взрослых будет проведен 1 февраля

Самое читаемое

Профессиональный эгоизм или национальные интересы: прав ли “Нефтчи”, отказавший “Карабаху”? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО
4 Февраля 14:30
Чемпионат Азербайджана

Профессиональный эгоизм или национальные интересы: прав ли “Нефтчи”, отказавший “Карабаху”? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Матч 21-го тура Премьер-лиги Азербайджана между бакинским и агдамским клубами стал одним из самых обсуждаемых еще до его проведения
Провокация армянских атлетов на Олимпиаде-2026: НОК Азербайджана направил протест - ОБНОВЛЕНО
6 Февраля 15:23
Олимпиада-2026

Провокация армянских атлетов на Олимпиаде-2026: НОК Азербайджана направил протест - ОБНОВЛЕНО

Армянские фигуристы использовали композицию с политическим подтекстом

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК
5 Февраля 11:54
Другое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК

Голы, трансферы, интервью и незабываемые моменты - все в одном месте, не пропускайте ритм спорта!
Дмитрий Баранов: "Иду к своей мечте - сыграть против топ-клубов и ведущих игроков мира" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
5 Февраля 14:54
Волейбол

Дмитрий Баранов: "Иду к своей мечте - сыграть против топ-клубов и ведущих игроков мира" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана Дмитрий Баранов стал серебряным призером чемпионата Чили