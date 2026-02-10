Американский фигурист показал фото погибших родителей после короткой программы на Олимпиаде-2026

Фигурист Максим Наумов, представляющий США, показал фотографию свои родителей после выступления в короткой программе на Олимпиаде-2026.

24-летний спортсмен получил за свой прокат 85.65 балла.

Родители фигуриста Евгения Шишкова и Вадим Наумов погибли в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании American Airlines, который столкнулся над Вашингтоном с вертолетом Black Hawk Сухопутных войск США. Трагедия произошла 29 января 2025 года. Шишкова и Наумов — чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года в парах в составе сборной России.