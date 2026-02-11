11 Февраля 2026
RU

Азербайджанский арбитр присудил Литвинцеву меньше баллов, чем в официальном протоколе

Олимпиада-2026
Новости
11 Февраля 2026 15:49
39
Азербайджанский арбитр присудил Литвинцеву меньше баллов, чем в официальном протоколе

В мужской короткой программе соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2026 года судья из Азербайджана Юрий Клюшников выставил ряд оценок, которые существенно отличаются от официальной расстановки мест, сообщает İdman.Biz.

Особое внимание привлекает ситуация с азербайджанским фигуристом Владимиром Литвинцевым. В официальном протоколе он занял 29-е место с результатом 63,63 балла. При этом Клюшников, представляющий также Азербайджан, оценил выступление Литвинцева еще ниже — на 63,13 балла, что на 0,5 меньше официального показателя. Понятно, что Литвинцев провалил свое выступление, но, учитывая, что фигурист представляет Азербайджан, Клюшников, являющийся уроженцем Украины, мог немного завысить баллы представителю Азербайджана.

Очевидно, что это вряд ли помогло бы Литвинцеву отобраться в произвольную программу, но видеть, что судья из той же страны ставит своему же спортсмену балл ниже, чем в официальном протоколе, выглядит немного странно.

При этом в оценках других спортсменов расхождения оказались значительно более заметными. Самый громкий пример связан с россиянином, выступающим в нейтральном статусе, Петром Гуменником: в официальном протоколе он стал 12-м, набрав 86,72 балла, однако в персональном рейтинге Клюшникова поднялся на четвертое место. По версии азербайджанского арбитра его сумма составила 96,96 балла.

Серьезные изменения коснулись и других участников. Ника Эгадзе (Грузия) по версии Клюшникова оказался пятым вместо официального 15-го места. Михаил Шайдоров (Казахстан), напротив, опустился с пятой позиции в итоговом протоколе на 12-ю в персональном списке арбитра. Заметное падение получил Эндрю Торгашев (США), переместившийся с восьмого на 17-е место, а также Стивен Гоголев (Канада), который вместо десятой позиции оказался 16-м.

В то же время первая тройка осталась неизменной: Илья Малинин (США), Юма Кагияма (Япония) и Адам Сяо Хим Фа (Франция) сохранили свои позиции и в официальном протоколе, и в оценках Клюшникова. Именно различия в средней части таблицы и среди спортсменов за пределами топ-3 стали главной особенностью судейской колонки представителя Азербайджана на Олимпиаде-2026.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Генсек Федерации: "Литвинцев сам не понимает, что произошло на Олимпиаде-2026" – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
18:02
Олимпиада-2026

Генсек Федерации: "Литвинцев сам не понимает, что произошло на Олимпиаде-2026" – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Гюнель Бадалова также рассказала о том, когда Федерация зимних видов спорта примет решение о дальнейшей судьбе фигуриста в сборной Азербайджана
Австралийский сноубордист получил перелом шеи на тренировке перед Олимпиадой
15:15
Олимпиада-2026

Австралийский сноубордист получил перелом шеи на тренировке перед Олимпиадой

Кэм Болтон был эвакуирован с горы после обследования и не сможет продолжить подготовку к Играм
Олимпийское фиаско Литвинцева: уроки для зимних видов спорта Азербайджана – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ВИДЕО
13:55
Олимпиада-2026

Олимпийское фиаско Литвинцева: уроки для зимних видов спорта Азербайджана – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Спортсмен занял последнее место и не сумел квалифицироваться в произвольную программу
На трассе Зимней Олимпиады появился неожиданный гость
12:06
Олимпиада-2026

На трассе Зимней Олимпиады появился неожиданный гость - ВИДЕО

Собака выбежала на дистанцию во время лыжной гонки
Сборная Канады по хоккею покинула Олимпийскую деревню
11:51
Олимпиада-2026

Сборная Канады по хоккею покинула Олимпийскую деревню

Команда переехала в отель ради подготовки к борьбе за "золото"
Олимпиада-2026: медальный зачет
05:30
Олимпиада-2026

Олимпиада-2026: медальный зачет

10 февраля на ОИ-2026 разыграли девять комплектов наград

Самое читаемое

Азербайджанский фигурист занял последнее место на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
01:55
Олимпиада-2026

Азербайджанский фигурист занял последнее место на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Это вторая Олимпиада для азербайджанского фигуриста
Противостояние фаворитов и шансы Азербайджана: фигуристы открывают личный турнир ОИ-2026 – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО
10 Февраля 17:06
Зимние виды спорта

Противостояние фаворитов и шансы Азербайджана: фигуристы открывают личный турнир ОИ-2026 – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

Главная цель азербайджанского фигуриста – пройти в произвольную программу
Олимпийское фиаско Литвинцева: уроки для зимних видов спорта Азербайджана – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ВИДЕО
13:55
Олимпиада-2026

Олимпийское фиаско Литвинцева: уроки для зимних видов спорта Азербайджана – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Спортсмен занял последнее место и не сумел квалифицироваться в произвольную программу
"Карабах" попрощался с Нариманом Ахундзаде - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
10 Февраля 22:30
Азербайджанский футбол

"Карабах" попрощался с Нариманом Ахундзаде - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Переговоры между агдамским "Карабахом" и американским клубом "Коламбус Крю" завершены