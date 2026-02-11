Азербайджанский арбитр присудил Литвинцеву меньше баллов, чем в официальном протоколе

В мужской короткой программе соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2026 года судья из Азербайджана Юрий Клюшников выставил ряд оценок, которые существенно отличаются от официальной расстановки мест, сообщает İdman.Biz.

Особое внимание привлекает ситуация с азербайджанским фигуристом Владимиром Литвинцевым. В официальном протоколе он занял 29-е место с результатом 63,63 балла. При этом Клюшников, представляющий также Азербайджан, оценил выступление Литвинцева еще ниже — на 63,13 балла, что на 0,5 меньше официального показателя. Понятно, что Литвинцев провалил свое выступление, но, учитывая, что фигурист представляет Азербайджан, Клюшников, являющийся уроженцем Украины, мог немного завысить баллы представителю Азербайджана.

Очевидно, что это вряд ли помогло бы Литвинцеву отобраться в произвольную программу, но видеть, что судья из той же страны ставит своему же спортсмену балл ниже, чем в официальном протоколе, выглядит немного странно.

При этом в оценках других спортсменов расхождения оказались значительно более заметными. Самый громкий пример связан с россиянином, выступающим в нейтральном статусе, Петром Гуменником: в официальном протоколе он стал 12-м, набрав 86,72 балла, однако в персональном рейтинге Клюшникова поднялся на четвертое место. По версии азербайджанского арбитра его сумма составила 96,96 балла.

Серьезные изменения коснулись и других участников. Ника Эгадзе (Грузия) по версии Клюшникова оказался пятым вместо официального 15-го места. Михаил Шайдоров (Казахстан), напротив, опустился с пятой позиции в итоговом протоколе на 12-ю в персональном списке арбитра. Заметное падение получил Эндрю Торгашев (США), переместившийся с восьмого на 17-е место, а также Стивен Гоголев (Канада), который вместо десятой позиции оказался 16-м.

В то же время первая тройка осталась неизменной: Илья Малинин (США), Юма Кагияма (Япония) и Адам Сяо Хим Фа (Франция) сохранили свои позиции и в официальном протоколе, и в оценках Клюшникова. Именно различия в средней части таблицы и среди спортсменов за пределами топ-3 стали главной особенностью судейской колонки представителя Азербайджана на Олимпиаде-2026.