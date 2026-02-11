Австралийский сноубордист получил перелом шеи на тренировке перед Олимпиадой

Австралийский сноубордист Кэм Болтон получил тяжелую травму во время тренировки по сноуборд-кроссу перед Олимпийскими играми в Милане и Кортине-д'Ампеццо.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Guardian, 35-летний спортсмен обратился за медицинской помощью из-за усиливающейся боли в области шеи. После обследования врачи выявили у Болтона два перелома, после чего его вертолетом эвакуировали с горы для дальнейшего лечения.

Болтон должен был выступить на своей четвертой Олимпиаде. Он является серебряным призером чемпионата мира 2025 года в смешанных соревнованиях по сноуборд-кроссу.