11 Февраля 2026
Австралийский сноубордист получил перелом шеи на тренировке перед Олимпиадой

Олимпиада-2026
11 Февраля 2026 15:15
Австралийский сноубордист Кэм Болтон получил тяжелую травму во время тренировки по сноуборд-кроссу перед Олимпийскими играми в Милане и Кортине-д'Ампеццо.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Guardian, 35-летний спортсмен обратился за медицинской помощью из-за усиливающейся боли в области шеи. После обследования врачи выявили у Болтона два перелома, после чего его вертолетом эвакуировали с горы для дальнейшего лечения.

Болтон должен был выступить на своей четвертой Олимпиаде. Он является серебряным призером чемпионата мира 2025 года в смешанных соревнованиях по сноуборд-кроссу.

İdman.Biz
