Генсек Федерации: "Литвинцев сам не понимает, что произошло на Олимпиаде-2026" – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Олимпиада-2026
11 Февраля 2026 18:02
Азербайджанский фигурист Владимир Литвинцев сам до конца не может понять, что с ним произошло на Зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Об этом İdman.Biz заявила генсек Федерации зимних видов спорта Азербайджана Гюнель Бадалова, комментируя неудачное выступление Литвинцева на Играх-2026. Напомним, фигурист занял последнее, 29-е место, получив за короткую программу 63,63 балла. На прошлой Олимпиаде-2022 в Пекине Литвинцев занял 18-е место среди 29 участников.

По словам функционера федерации, ничего не предвещало неудачного выступления Литвинцева в Италии.

“Тренировки Владимира проходили просто отлично. Даже шестиминутная разминка, на которую он вышел непосредственно перед соревнованиями, тоже прошла идеально. Помимо этого, весь сезон он катался достаточно хорошо, чисто откатал свою программу на этапах Гран-при. Литвинцев был готов, у него все было хорошо. Но это спорт, так бывает. Фигурист сам не может четко понять, что произошло. Возможно, это очень сильное волнение. Все это оказало влияние, и в этот раз, к сожалению, у него не получилось”, — заявила Бадалова.

Также она рассказала о том, когда Федерация зимних видов спорта примет решение о дальнейшей судьбе фигуриста.

“В конце марта Литвинцеву предстоит выступление на чемпионате мира, на котором он, как говорится, должен отыграться и показать свой настоящий уровень. Сейчас у него весь фокус на мировом первенстве, после чего мы будем понимать, как двигаться дальше”, — добавила Бадалова.

