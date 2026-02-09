Неожиданный момент финала: на стадионе сыграли настоящую свадьбу

Во время перерыва финального матча Супербоула по американскому футболу на стадионе прошла настоящая свадебная церемония.

Как сообщает İdman.Biz, бракосочетание состоялось во время 13-минутного шоу рэпера Бед Банни и стало частью сценического действия примерно на пятой минуте выступления. Пара в белых нарядах официально зарегистрировала брак прямо на арене.

После свадебного эпизода на сцену вышли Леди Гага и пуэрто-риканская сальса-группа Los Sobrinos, участвовавшая в записи последнего альбома Bad Bunny. Затем исполнитель исполнил песню Baile Inolvidable и присоединился к танцам вместе с участниками церемонии.

Позже представитель артиста подтвердил, что церемония носила официальный характер. Сообщается, что пара пригласила Bad Bunny на свою свадьбу, после чего музыкант предложил провести ее на сцене Супербоула, выступил свидетелем и подписал необходимые документы.