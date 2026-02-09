9 Февраля 2026
RU

Неожиданный момент финала: на стадионе сыграли настоящую свадьбу

Другое
Новости
9 Февраля 2026 17:06
26
Неожиданный момент финала: на стадионе сыграли настоящую свадьбу

Во время перерыва финального матча Супербоула по американскому футболу на стадионе прошла настоящая свадебная церемония.

Как сообщает İdman.Biz, бракосочетание состоялось во время 13-минутного шоу рэпера Бед Банни и стало частью сценического действия примерно на пятой минуте выступления. Пара в белых нарядах официально зарегистрировала брак прямо на арене.

После свадебного эпизода на сцену вышли Леди Гага и пуэрто-риканская сальса-группа Los Sobrinos, участвовавшая в записи последнего альбома Bad Bunny. Затем исполнитель исполнил песню Baile Inolvidable и присоединился к танцам вместе с участниками церемонии.

Позже представитель артиста подтвердил, что церемония носила официальный характер. Сообщается, что пара пригласила Bad Bunny на свою свадьбу, после чего музыкант предложил провести ее на сцене Супербоула, выступил свидетелем и подписал необходимые документы.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Представлены логотипы к 30-летию Национального паралимпийского комитета Азербайджана
16:36
Другое

Представлены логотипы к 30-летию Национального паралимпийского комитета Азербайджана

Юбилейный знак официально утвержден Международным паралимпийским комитетом
Фарид Гаибов провел встречу с послом Палестины в Азербайджане
14:38
Другое

Фарид Гаибов провел встречу с послом Палестины в Азербайджане - ФОТО

Стороны обсудили сотрудничество в сфере молодежи и спорта
Азербайджанский сумоист принял участие в турнире Hakuho Cup - ФОТО
03:20
Другое

Азербайджанский сумоист принял участие в турнире Hakuho Cup - ФОТО

Спортсмен одержал уверенные победы в первых трех поединках
Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК
5 Февраля 11:54
Другое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК

Голы, трансферы, интервью и незабываемые моменты - все в одном месте, не пропускайте ритм спорта!
НОК наградил школьников, добившихся высоких результатов на республиканских и международных спортивных соревнованиях
3 Февраля 22:48
Другое

НОК наградил школьников, добившихся высоких результатов на республиканских и международных спортивных соревнованиях

В мероприятии приняли участие вице-президенты Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде и Земфира Мефтахетдинова
Стали известны самые востребованные виды спорта на ОИ-2026 по раскупленным билетам
3 Февраля 20:04
Другое

Стали известны самые востребованные виды спорта на ОИ-2026 по раскупленным билетам

Церемония открытия Олимпиады-2026 пройдет в пятницу

Самое читаемое

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии объявлены открытыми - ФОТО + ВИДЕО/ОБНОВЛЕНО
7 Февраля 02:46
Олимпиада-2026

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии объявлены открытыми - ФОТО + ВИДЕО/ОБНОВЛЕНО

Заключительным аккордом церемонии открытия Олимпиады 2026 года стало зажжение Олимпийского огня у Арки Мира

Бахрам Раджабзаде нокаутировал соперника всего за 15 секунд - ВИДЕО
8 Февраля 03:24
Кикбоксинг

Бахрам Раджабзаде нокаутировал соперника всего за 15 секунд - ВИДЕО

Бой состоялся в рамках турнира Glory 105
Чем запомнилась церемония открытия Зимней Олимпиады-2026? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО
7 Февраля 10:00
Олимпиада-2026

Чем запомнилась церемония открытия Зимней Олимпиады-2026? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

Шоу объединило итальянские традиции, современные технологии и искусство
Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО
8 Февраля 21:22
Дзюдо

Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО

Третья медаль в копилке сборной!