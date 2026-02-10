10 Февраля 2026
Свадьба на стадионе и зарплаты артистов: детали Супербоула - ВИДЕО

10 Февраля 2026 11:53
Свадьба на стадионе и зарплаты артистов: детали Супербоула

Во время Супербоула в США внимание зрителей привлекла не только реальная свадебная церемония на стадионе, но и закулисье самого шоу, включая условия работы артистов массовых сцен.

Как сообщает İdman.Biz, журналист Даррен Ровелл рассказал, что в постановке были задействованы 380 участников, исполнявших роли в костюмах деревьев. Каждый из них получал оплату в размере 18,7 доллара в час (32 маната). За восемь дней подготовки и репетиций артисты отработали около 70 часов, а с учетом выступления в день Супербоула заработали примерно по 1309 долларов (2225 манатов).

Все участники шоу были официально оформлены по трудовым договорам. Несмотря на второстепенную роль с точки зрения зрителей, костюмированные артисты являлись важной частью общей концепции и постановки масштабного телевизионного проекта.

Напомним, что во время перерыва финального матча по американскому футболу в рамках шоу Bad Bunny на стадионе прошла настоящая свадебная церемония. Примерно на пятой минуте 13-минутного выступления пара в белых нарядах официально зарегистрировала брак прямо на арене.

После свадебного эпизода на сцене появились Леди Гага и пуэрто-риканская сальса-группа Los Sobrinos, после чего Бэд Банни исполнил песню Baile Inolvidable и станцевал вместе с участниками церемонии.

