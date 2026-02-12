12 Февраля 2026
Пакистанский журналист обвинил организаторов ЧМ по крикету в антисанитарии - ВИДЕО

12 Февраля 2026 18:17
Пакистанский журналист обвинил организаторов ЧМ по крикету в антисанитарии

Во время чемпионата мира по крикету в Индии пакистанский журналист зафиксировал нарушения санитарных норм в зоне питания одного из стадионов.

Как сообщает İdman.Biz, на опубликованных кадрах видно, как остатки газированных напитков из пластиковых стаканов переливаются обратно в бутылки для повторной продажи. Журналист резко раскритиковал увиденное, назвав происходящее недопустимым.

Видео быстро распространилось в социальных сетях и вызвало волну негативной реакции в адрес организаторов турнира. Пользователи требуют разъяснений и проверки условий питания на аренах чемпионата мира.

İdman.Biz
