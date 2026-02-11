Роман Гурский: "Наш чемпионат ничем не хуже средней европейской лиги" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

"Хиласэдиджи" возглавляет гонку в чемпионате Азербайджана по волейболу. Одним из наиболее опытных игроков текущего состава является связующий Роман Гурский, выступающий за клуб уже второй год. В интервью İdman.Biz он рассказал об амбициях команды, возрастающем уровне лиги, своей волейбольной семье и планах на будущее.

- Вы второй год выступаете за "Хиласэдиджи". В прошлом сезоне команда выиграла Кубок страны, а в этом лидирует в чемпионате. Вы довольны тем, как все пока складывается?

- Сейчас мы нашли тот ритм, при котором начали играть лучше. Но не расслабляемся, ведь все команды выходят против нас словно на последний матч. Они показывают очень хороший волейбол, поэтому я стараюсь не думать о том, на каком месте мы сейчас находимся. Потому что ты можешь выиграть регулярный чемпионат, но в плей-офф оказаться за чертой призеров. Поэтому для меня, как и всей нашей команды, главное - финальный результат.

- Клуб дебютировал в еврокубке, прошел "Стяуа" на первом этапе Кубка Челлендж, но затем уступил "Линдемансу". Чего не хватило, чтобы пройти бельгийцев, как считаете?

- Начнем с того, что преодоление первого раунда уже являлось огромным достижением, ведь у "Стяуа" и бюджет больше, и игроки с гораздо более богатым опытом. Некоторые из них выступали в топ-лигах и ведущих клубах. Про "Линдеманс" я могу сказать, что на своем площадке мы должны были забирать матч, но бельгийцы показали превосходный волейбол с минимумом ошибок. А мы провалились во всех аспектах. В ответной игре соперник действовал раскрепощенно и рискованно. Хотя "Хиласэдиджи" выиграл первый сет, в дальнейшем тренер гостей изменил тактику игры и мы уступили. Не могу не отметить их болельщиков – на арене был аншлаг, люди платили за билеты от 10 до 70€, а играть в такой атмосфере было очень приятно. У нас же вход на матчи свободный для всех, а приходят болеть максимум 40-50 человек. Поэтому желаю азербайджанскому волейболу, чтобы встречи посещали гораздо большее количество любителей спорта.

- За последние годы уровень чемпионата значительно поднялся. В чем особенности нынешнего сезона, каковы тенденции?

- Сейчас здесь играет очень много игроков из латинской Америки, а практически во всех командах есть иностранные тренеры. По моему мнению, в чемпионате выступают команды с разными стилями: кто-то пытается действовать в силовой манере, повыше прыгнуть и ударить посильнее, кто-то демонстрирует более европейский стиль с длинными розыгрышами. Считаю наш чемпионат ни чем не хуже средней европейской лиги , но хочется что бы все команды играли в своих залах, а также были команды из регионов. И, конечно же, если сравнивать то, что было 3-4 года назад и сейчас, то развитие волейбола идет только вверх, а уровень с каждым годом сильнее и сильнее.

- Вы выступали в российской и венгерской лигах. Есть планы вновь попробовать себя в других первенствах?

- Как раз после первой игры со "Стяуа" мы познакомились с итальянским агентом Марко Манчино и заключили контракт о сотрудничестве. Уже есть несколько вариантов для продолжении карьеры, будем работать над этим. Но в данный момент я сфокусирован на том, чтобы стать чемпионом страны.

- Вашей супругой является волейболистка сборной Азербайджана Никалина Башнакова. Наверное, часто ходите поболеть друг за друга? В чем отличие спортивной семьи, когда оба из мира волейбола?

- Да, моя жена в прошлом году была игроком "Абшерона". В данный момент мы ждем пополнение в семействе, поэтому пока Ника приостановила свою карьеру. Она не пропустила ни одной моей игры, она переносит любые планы, но находится всегда рядом, за что я ей очень благодарен. Потому что поддержка близкого человека очень важна, особенно после поражений и тяжелых матчей. Для нас большая сложность искать команду в одном месте, поэтому решили в прошлом году вернуться в чемпионат Азербайджана. Так как в нашем понимании семья должна быть семьей, и мы должны быть рядом друг с другом.

- Если говорить о сборной Азербайджана, то к чему готовитесь, что ждет команду в этом году?

- В сборной начинаются перемены. Пришел сильный тренер Бориса Гребенников, от которого у меня большие ожидания. Думаю, он сделает большой шаг в развитии для нашей сборной и повысит индивидуальное мастерство каждого волейболиста. Предстоит выступать в Евролиге против сильных команд. Наша цель - развиваться в каждом матче. Сейчас говорить о победах в турнирах очень сложно, так как в нашей команде много молодых игроков без опыта матчей даже местного чемпионата. Постараемся показать себя с лучшей стороны в каждой встрече.

- Каковы личные планы?

- Моя главная цель - становится лучше каждый день, развиваться во всех аспектах. Так же хотелось бы попробовать себя в сильных чемпионатах, поучиться новому. Мне всего 24 года и игроки на моей позиции связующего начинают достигать своих лучших кондиций примерно в 30 лет. И, конечно же, быть лучшей версией себя и что бы все родные и близкие гордились мной.