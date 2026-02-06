Высшая лига Азербайджана: DH Volley обыграл "Муров Аз Терминал" - ОБНОВЛЕНО

Завершился 12-й тур чемпионата среди женских команд

В женской Высшей лиге Азербайджана по волейболу завершился 12-й тур.

Как сообщает İdman.Biz, команда DH Volley одержала победу в матче с "Муров Аз Терминал" со счетом 3:0 (25:22, 25:17, 25:21).

Встреча прошла в спортивном зале "Муров Аз Терминал".

Отметим, что в предыдущих матчах тура "Азеррейл" обыграл UNEC (3:1), "Туран" оказался сильнее "Гянджи" (3:1), а "Национальная авиационная академия" победила "Абшерон" (3:1).

10:15

