7 Февраля 2026
Высшая лига Азербайджана: DH Volley обыграл "Муров Аз Терминал" - ОБНОВЛЕНО

6 Февраля 2026 17:35
Высшая лига Азербайджана: DH Volley обыграл "Муров Аз Терминал"

Завершился 12-й тур чемпионата среди женских команд

В женской Высшей лиге Азербайджана по волейболу завершился 12-й тур.

Как сообщает İdman.Biz, команда DH Volley одержала победу в матче с "Муров Аз Терминал" со счетом 3:0 (25:22, 25:17, 25:21).

Встреча прошла в спортивном зале "Муров Аз Терминал".

Отметим, что в предыдущих матчах тура "Азеррейл" обыграл UNEC (3:1), "Туран" оказался сильнее "Гянджи" (3:1), а "Национальная авиационная академия" победила "Абшерон" (3:1).

