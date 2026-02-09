Волейболу 131 год: как родилась игра, менялись правила и почему Азербайджан снова в центре внимания – ОБЗОР İDMAN.BİZ

9 февраля во всем мире принято вспоминать рождение волейбола. Именно в 1895 году были сформулированы основы игры, которая за последующие десятилетия прошла путь от простого развлечения в спортивном зале до одного из самых массовых и узнаваемых командных видов спорта на планете.

Как передает İdman.Biz, сегодня волейбол отмечает 131 год своей истории, и этот повод позволяет оглянуться назад, чтобы понять, как менялась игра, ее правила и роль в мировом и азербайджанском спорте.

С чего все началось

История волейбола берет начало в американском городе Холиок, штат Массачусетс. В 1895 году преподаватель физического воспитания YMCA Уильям Джеймс Морган искал новую игру для взрослых, которая была бы менее жесткой и контактной, чем баскетбол. Так появилась mintonette — игра с сеткой и перебрасыванием мяча, в которой упор делался не на силовую борьбу, а на координацию и точность.

Уже в 1896 году во время показательной игры прозвучало новое название volley ball, подчеркивающее ключевой элемент игрового процесса — полет мяча над сеткой. Название быстро прижилось, а сама игра начала распространяться сначала по США, а затем и за их пределами благодаря сети YMCA.

Первые правила и их эволюция

Первые официально зафиксированные правила волейбола были опубликованы в конце 1890-х годов. С точки зрения современного болельщика они выглядят необычно и даже экзотично.

Матч состоял из девяти так называемых иннингов, как в бейсболе, а не сетов. В каждом иннинге команда получала право на три подачи. Количество игроков на площадке не ограничивалось, как и число касаний мяча на своей стороне. Размер площадки был значительно меньше современного, а высота сетки составляла около двух метров. Ошибка на подаче могла сопровождаться второй попыткой, а любое касание сетки, как правило, считалось нарушением.

Эти правила отражали экспериментальный характер игры, которая еще не имела четкой соревновательной структуры и только искала свой окончательный облик.

На протяжении XX века правила волейбола последовательно упрощались и стандартизировались. Игра становилась быстрее, динамичнее и удобнее для проведения турниров. Постепенно был закреплен формат шесть игроков на площадке, введена обязательная ротация, а число касаний мяча на одной стороне ограничено тремя. Партии стали играться до фиксированного количества очков, а матч приобрел четкую структуру сетов.

Одними из самых важных изменений конца 1990-х годов стали переход на систему начисления очков в каждом розыгрыше и введение позиции либеро. Эти нововведения существенно повлияли на темп игры, сделали матчи более прогнозируемыми по времени и усилили роль защиты.

Как волейбол стал глобальным

Распространение волейбола шло стремительно. Сначала игра охватила США, затем Европу и Азию, а после Второй мировой войны получила четкую международную структуру. Создание Международной федерации волейбола и запуск регулярных чемпионатов мира стали ключевыми этапами глобализации игры.

Решающим моментом стало включение волейбола в программу Олимпийских игр в 1964 году. С этого момента он окончательно закрепился в статусе одного из ведущих командных видов спорта мира, а позднее появление пляжного волейбола только расширило аудиторию и географию популярности.

Волейбол в Азербайджане

В Азербайджане волейбол появился в 1926 году, когда в него на столичном бульваре стали играть актеры московских театров, а затем игру активно подхватили железнодорожники и нефтяники. Первые соревнования стали проводить в 1928 году, первое первенство Баку состоялось в 1932 году, а первый чемпионат Азербайджана прошел спустя четыре года. В советский период была сформирована сильная школа, особенно в женском волейболе, а азербайджанские спортсменки регулярно выступали на всесоюзном уровне.

Одним из символов той эпохи стала Инна Рыскаль, уроженка Баку, четырежды поднимавшаяся на олимпийский пьедестал. Ее карьера стала подтверждением того, что азербайджанская школа способна готовить игроков мирового уровня.

Наиболее яркий период в новейшей истории азербайджанского волейбола пришелся на начало 2000-х и продлился до середины 2010-х годов. Этот этап бурного развития во многом был связан с работой известного отечественного специалиста Фаига Гараева, который и по сегодняшний день продолжает трудиться во благо азербайджанского волейбола.

В период своего расцвета женский клуб "Азеррейл" выигрывал еврокубковый турнир Кубок "Топ-команд", а затем стабильно выступал в поздних стадиях соревнований под эгидой CEV. "Рабита" добилась еще более громких успехов, став победителем клубного чемпионата мира, а также дважды выходя в финальную часть Лиги чемпионов и завоевывая медали этого турнира. Эти результаты сделали Азербайджан одной из самых обсуждаемых волейбольных стран Европы того времени.

Современный этап и взгляд вперед

Сегодня азербайджанский волейбол переживает новый этап развития. Увеличивается число команд в национальных чемпионатах, расширяется география участников, растет внутренняя конкуренция. Федерация делает акцент на устойчивую структуру лиг и постепенное укрепление позиций сборных команд.

Важным событием ближайших лет станет проведение в Азербайджане матчей чемпионата Европы по волейболу среди женщин. В 2026 году Баку примет часть игр континентального первенства, что станет серьезным импульсом для интереса к виду спорта, развития инфраструктуры и популяризации волейбола среди молодежи.

131 лет истории и взгляд в будущее

131-я годовщина волейбола — это не только повод вспомнить его необычное прошлое с девятью иннингами и неограниченным числом игроков. Это еще и возможность оценить путь, который прошла игра, став глобальным спортом с четкими правилами, мощной зрительской базой и высоким уровнем конкуренции.

Для Азербайджана волейбол остается видом спорта с богатыми традициями и реальными перспективами. Прошлые клубные успехи, нынешнее расширение чемпионатов и грядущий чемпионат Европы формируют ощущение нового цикла развития, в котором история и современность снова сходятся на одной площадке.