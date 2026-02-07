8 Февраля 2026
Обнародовано расписание матчей 13-го тура Высших лиг Азербайджана по волейболу

7 Февраля 2026 15:06
Опубликовано расписание матчей 13-го тура Высших лиг Азербайджана по волейболу среди мужчин и женщин.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию волейбола Азербайджана, встречи мужских команд состоятся 11 февраля, а женские матчи пройдут 12 и 13 февраля.

11 февраля в рамках 13-го тура Высшей лиги среди мужчин в 16:00 сыграют "Муров Аз Терминал" и "Орду", а в 18:00 на площадку выйдут "Хиласэдиджи" и "Азеррейл". Оба матча пройдут в спортивном зале Министерства по чрезвычайным ситуациям. Еще одна встреча дня состоится в 17:00, где "Гянджляр" сыграет с "Нефтчи" в Абшеронском олимпийском спортивном комплексе.

12 февраля в 13-м туре Высшей лиги среди женщин в 16:00 встретятся "Азеррейл" и "Национальная авиационная академия", а в 18:00 сыграют DH Volley и "Туран". Матчи пройдут в спортивном зале Федерации волейбола Азербайджана.

13 февраля в 17:00 состоится матч между UNEC и "Муров Аз Терминал".

İdman.Biz
