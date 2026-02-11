11 Февраля 2026
RU

Баку примет первый региональный симпозиум WADA

Другое
Новости
11 Февраля 2026 17:35
44
Баку примет первый региональный симпозиум WADA

Баку станет первым городом, который примет региональный симпозиум Всемирного антидопингового агентства (WADA) в рамках нового формата деятельности организации.

Как сообщает İdman.Biz, об этом говорится в видеообращении, опубликованном Азербайджанским национальным антидопинговым агентством (AMADA).

В обращении исполнительный директор AMADA Тахмина Таги-заде отметила, что переход WADA с ежегодных встреч на формат региональных симпозиумов с 2026 года направлен на углубление сотрудничества и усиление борьбы с допингом.

"С большим удовольствием сообщаю, что первый симпозиум для Европейского региона примет Баку. Это создаст важную платформу для углубления сотрудничества и вывода развития на более высокий уровень для спортсменов, национальных антидопинговых агентств, правительств и всего сообщества, работающего во имя чистого спорта".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Асиф Саядов: "До 2008 года об этом виде спорта у нас никто не знал" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО
10 Февраля 14:02
Другое

Асиф Саядов: "До 2008 года об этом виде спорта у нас никто не знал" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Глава Ассоциации китайских видов боевых искусств Азербайджана — о пользе занятий вин чун
Свадьба на стадионе и зарплаты артистов: детали Супербоула
10 Февраля 11:53
Другое

Свадьба на стадионе и зарплаты артистов: детали Супербоула - ВИДЕО

Стали известны условия работы и гонорары участников масштабного шоу
Неожиданный момент финала: на стадионе сыграли настоящую свадьбу
9 Февраля 17:06
Другое

Неожиданный момент финала: на стадионе сыграли настоящую свадьбу

Церемония прошла во время перерыва финала Супербоула
Представлены логотипы к 30-летию Национального паралимпийского комитета Азербайджана
9 Февраля 16:36
Другое

Представлены логотипы к 30-летию Национального паралимпийского комитета Азербайджана

Юбилейный знак официально утвержден Международным паралимпийским комитетом
Фарид Гаибов провел встречу с послом Палестины в Азербайджане
9 Февраля 14:38
Другое

Фарид Гаибов провел встречу с послом Палестины в Азербайджане - ФОТО

Стороны обсудили сотрудничество в сфере молодежи и спорта
Азербайджанский сумоист принял участие в турнире Hakuho Cup - ФОТО
9 Февраля 03:20
Другое

Азербайджанский сумоист принял участие в турнире Hakuho Cup - ФОТО

Спортсмен одержал уверенные победы в первых трех поединках

Самое читаемое

Азербайджанский фигурист занял последнее место на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
01:55
Олимпиада-2026

Азербайджанский фигурист занял последнее место на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Это вторая Олимпиада для азербайджанского фигуриста
Противостояние фаворитов и шансы Азербайджана: фигуристы открывают личный турнир ОИ-2026 – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО
10 Февраля 17:06
Зимние виды спорта

Противостояние фаворитов и шансы Азербайджана: фигуристы открывают личный турнир ОИ-2026 – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

Главная цель азербайджанского фигуриста – пройти в произвольную программу
Олимпийское фиаско Литвинцева: уроки для зимних видов спорта Азербайджана – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ВИДЕО
13:55
Олимпиада-2026

Олимпийское фиаско Литвинцева: уроки для зимних видов спорта Азербайджана – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Спортсмен занял последнее место и не сумел квалифицироваться в произвольную программу
"Карабах" попрощался с Нариманом Ахундзаде - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
10 Февраля 22:30
Азербайджанский футбол

"Карабах" попрощался с Нариманом Ахундзаде - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Переговоры между агдамским "Карабахом" и американским клубом "Коламбус Крю" завершены