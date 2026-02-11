Баку примет первый региональный симпозиум WADA

Баку станет первым городом, который примет региональный симпозиум Всемирного антидопингового агентства (WADA) в рамках нового формата деятельности организации.

Как сообщает İdman.Biz, об этом говорится в видеообращении, опубликованном Азербайджанским национальным антидопинговым агентством (AMADA).

В обращении исполнительный директор AMADA Тахмина Таги-заде отметила, что переход WADA с ежегодных встреч на формат региональных симпозиумов с 2026 года направлен на углубление сотрудничества и усиление борьбы с допингом.

"С большим удовольствием сообщаю, что первый симпозиум для Европейского региона примет Баку. Это создаст важную платформу для углубления сотрудничества и вывода развития на более высокий уровень для спортсменов, национальных антидопинговых агентств, правительств и всего сообщества, работающего во имя чистого спорта".