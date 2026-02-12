12 Февраля 2026
В Китае стартовал мировой турнир по боям андроидов - ВИДЕО

12 Февраля 2026 12:22
В Китае начался мировой турнир по боям андроидов.

Как сообщает İdman.Biz, соревнование под названием Ultimate Robot Knockout Legend объединило гуманоидных роботов, созданных командами из разных стран. Победителю будет вручен золотой чемпионский пояс стоимостью 10 млн юаней (2,5 млн манатов).

Отмечается, что к участию в турнире приглашены команды, представляющие университеты, компании и научно-исследовательские центры. Турнир уже привлек внимание широкой аудитории и известных персон.

В рамках мероприятия легенда муай-тай Букау Банчамек провел показательный бой с гуманоидным роботом T800, разработанным компанией EngineAI.

