Асиф Саядов: "До 2008 года об этом виде спорта у нас никто не знал" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Вин чун — вид спорта, который в Азербайджане пока не так популярен, как классические единоборства, и знаком многим лишь по фильмам о легендарном шифу - то есть учителе - Ип Мане. Сегодня это направление входит в Ассоциацию китайских видов боевых искусств Азербайджана под руководством Асифа Саядова — человека, благодаря которому вин чун начал официально развиваться в нашей стране.

İdman.Biz предлагает вашему вниманию интервью с отечественным мастером вин чун, в котором он рассказал об уникальности этой дисциплины, ее философии и перспективах азербайджанских бойцов на мировой арене.

— Что представляет собой возглавляемая вами Ассоциация?

— Это объединение трех федераций: ушу, кунг-фу и вин чуна. Последнюю я создал в 2018 году после десяти лет борьбы за ее регистрацию и моя основная деятельность связана с ней. В 2008-м, когда я стал представителем Международной федерации вин чуна в Азербайджане, об этом виде спорта у нас никто не знал.

В свое время мы с Рауфом Алиевым, который сейчас живет в США, прошли семинар в легендарном монастыре Шаолинь. Он изучал шаолиньское кунг-фу, а я — вин чун. Несколько лет назад по инициативе Министерства молодежи и спорта Азербайджана, наши структуры объединились. Главная цель Ассоциации — направить бойцов в русло официальных стартов и исключить участие в сомнительных "чемпионатах мира" с участием пяти-шести стран.

— Почему вин чун, ставший легендарным благодаря Ип Ману и Брюсу Ли, в Азербайджане до сих пор менее популярен, чем ушу или кунг-фу?

— Думаю, вопрос в ментальности. Мы предрасположены к классическим состязаниям, где результат материален — медаль, титул. Вин чун же изначально создавался не для соревнований, а для эффективной самообороны.

Лишь последние десять лет Международная федерация начала проводить чемпионаты мира и Европы, осознав, что без соревновательного аспекта виду грозит вымирание. Это подстегнуло интерес и у нас. Сегодня я делю наших учеников на три группы: молодежь до 30 лет, нацеленная на медали; люди старшего возраста, выбирающие оздоровительный аспект вин чуна; и сотрудники силовых структур, изучающие вин чун как метод самозащиты. Точно так же и дети — их родители приводят не для соревнований, а чтобы они умели постоять за себя.

— Где именно смогут проявить себя те, кто выбрал спортивное направление?

— Ближайший крупный старт — Кубок мира в Афинах, который состоится 13–16 марта. Туда отправятся 11 наших бойцов. Кроме того, 8–9 марта в Хьюстоне пройдет турнир "мировых звезд" китайских боевых искусств. Там в категории мастеров выступим мы с Шахином Гумматовым. Там буду выступать я — в категории мастеров 46–60 лет, а также Шихали Гумматов — в категории мастеров 30–36 лет.

Главное событие года — чемпионат мира в Гонконге в возрастных категориях от 6 до 60 лет, который проходит раз в два года. Наши спортсмены тоже примут участие в этом турнире.

— И в заключение хочу спросить вас уже не как журналист, а как родитель. Почему я должен выбрать для своего сына именно вин чун среди множества других единоборств?

— Потому что с точки зрения безопасности это один из самых щадящих видов спорта. До 18 лет ребята тренируются и выступают в защитной экипировке, а поединки проходят исключительно в лайт-контакте. Если же говорить о прикладном аспекте, то это максимально эффективная система самозащиты. Вин чун дает ребенку не просто спортивные медали, а реальные навыки, которые помогут ему постоять за себя в школе или во дворе и всегда чувствовать уверенность в своих силах.