Кубок Англии: репетиция "Ньюкасла" перед визитом в Баку и новая серия сказки "Макклсфилда" - ОБЗОР İDMAN.BİZ

В Кубке Англии по футболу в эти выходные проходят матчи четвертого круга.
Как передает İdman.Biz, стадия 1/16 финала растянулась на 13-16 февраля, а победители помимо выхода дальше получают и солидный бонус - 127 тыс. фунтов.
Заметим, что на этой стадии команды решают все в одном матче: при ничьей предусмотрены дополнительное время и серия пенальти.
"Астон Вилла" - "Ньюкасл" (14 февраля)
Матч, который особенно внимательно будут смотреть в Азербайджане: уже на следующей неделе, 18 февраля, "Ньюкасл" сыграет в Баку с агдамским "Карабахом" в плей-офф Лиги чемпионов, и любая деталь состояния команды Эдди Хау приобретает дополнительный вес.
С точки зрения новостей внутри "Ньюкасла" главный вопрос недели - здоровье капитана Бруно Гимараэса. Хау подтвердил, что клуб пока ждет понимания степени повреждения задней поверхности бедра у бразильца. Также снова должен пропустить игру Льюис Майли, при этом по Жоэлинтону и Тино Ливраменто тренер дал осторожно позитивные сигналы по срокам возвращения.
В целом же для "Ньюкасла" это еще и проверка глубины состава: плотный календарь в феврале заставляет балансировать между результатом здесь и готовностью к еврокубкам. Для "Астон Виллы" домашний кубковый вечер - шанс подтвердить амбиции и выбить сильного соперника в одном матче, где цена ошибки максимально высокая.
"Макклсфилд" - "Брентфорд" (16 февраля)
Главная романтика тура связана с "Макклсфилдом" - клубом из шестого дивизиона, который уже стал сенсацией розыгрыша. В третьем круге команда выбила действующего обладателя трофея "Кристал Пэлас" и теперь принимает еще одного представителя АПЛ.
Для широкой аудитории это хороший повод узнать "Макклсфилд" ближе: небольшой город, кубковая атмосфера, заполненный стадион и тренерский штаб, который пытается выжать максимум из исторического шанса. Для "Брентфорда" же это классический тест на профессионализм - когда статус фаворита давит сильнее всего, а любая недооценка превращает вечер в кошмар.
Остальные матчи четвертого круга Кубка Англии:
13 февраля
"Халл Сити" - "Челси" 0:4
"Рексхэм" - "Ипсвич" 1:0
14 февраля
"Бернли" - "Мансфилд Таун"
"Бертон Альбион" - "Вест Хэм"
"Ливерпуль" - "Брайтон"
"Манчестер Сити" - "Солфорд Сити"
"Норвич" - "Вест Бромвич"
"Порт Вэйл" - "Бристоль Сити" (перенесен на 3 марта)
"Саутгемптон" - "Лестер"
15 февраля
"Арсенал" - "Уиган"
"Бирмингем" - "Лидс"
"Гримсби Таун" - "Вулверхэмптон"
"Оксфорд Юнайтед" - "Сандерленд"
"Сток Сити" - "Фулхэм"