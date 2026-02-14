Кубок Англии: репетиция "Ньюкасла" перед визитом в Баку и новая серия сказки "Макклсфилда" - ОБЗОР İDMAN.BİZ

В Кубке Англии по футболу в эти выходные проходят матчи четвертого круга.

Как передает İdman.Biz, стадия 1/16 финала растянулась на 13-16 февраля, а победители помимо выхода дальше получают и солидный бонус - 127 тыс. фунтов.

Заметим, что на этой стадии команды решают все в одном матче: при ничьей предусмотрены дополнительное время и серия пенальти.

"Астон Вилла" - "Ньюкасл" (14 февраля)

Матч, который особенно внимательно будут смотреть в Азербайджане: уже на следующей неделе, 18 февраля, "Ньюкасл" сыграет в Баку с агдамским "Карабахом" в плей-офф Лиги чемпионов, и любая деталь состояния команды Эдди Хау приобретает дополнительный вес.

С точки зрения новостей внутри "Ньюкасла" главный вопрос недели - здоровье капитана Бруно Гимараэса. Хау подтвердил, что клуб пока ждет понимания степени повреждения задней поверхности бедра у бразильца. Также снова должен пропустить игру Льюис Майли, при этом по Жоэлинтону и Тино Ливраменто тренер дал осторожно позитивные сигналы по срокам возвращения.

В целом же для "Ньюкасла" это еще и проверка глубины состава: плотный календарь в феврале заставляет балансировать между результатом здесь и готовностью к еврокубкам. Для "Астон Виллы" домашний кубковый вечер - шанс подтвердить амбиции и выбить сильного соперника в одном матче, где цена ошибки максимально высокая.

"Макклсфилд" - "Брентфорд" (16 февраля)

Главная романтика тура связана с "Макклсфилдом" - клубом из шестого дивизиона, который уже стал сенсацией розыгрыша. В третьем круге команда выбила действующего обладателя трофея "Кристал Пэлас" и теперь принимает еще одного представителя АПЛ.

Для широкой аудитории это хороший повод узнать "Макклсфилд" ближе: небольшой город, кубковая атмосфера, заполненный стадион и тренерский штаб, который пытается выжать максимум из исторического шанса. Для "Брентфорда" же это классический тест на профессионализм - когда статус фаворита давит сильнее всего, а любая недооценка превращает вечер в кошмар.

Остальные матчи четвертого круга Кубка Англии:

13 февраля

"Халл Сити" - "Челси" 0:4

"Рексхэм" - "Ипсвич" 1:0

14 февраля

"Бернли" - "Мансфилд Таун"

"Бертон Альбион" - "Вест Хэм"

"Ливерпуль" - "Брайтон"

"Манчестер Сити" - "Солфорд Сити"

"Норвич" - "Вест Бромвич"

"Порт Вэйл" - "Бристоль Сити" (перенесен на 3 марта)

"Саутгемптон" - "Лестер"

15 февраля

"Арсенал" - "Уиган"

"Бирмингем" - "Лидс"

"Гримсби Таун" - "Вулверхэмптон"

"Оксфорд Юнайтед" - "Сандерленд"

"Сток Сити" - "Фулхэм"