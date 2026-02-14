Серия А затаила дыхание в ожидании "Дерби Италии" и битвы на "Марадоне" – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

В Серии А по футболу стартовал 25-й тур.

Как передает İdman.Biz, после первого матча тура, в котором “Милан” одержал непростую победу над одним из аутсайдеров “Пизой” (2:1), расклад вверху таблицы выглядит так: лидирует "Интер" (58 очков), далее идут "Милан" (53) и "Наполи" (49). Следом вплотную расположились "Ювентус" и "Рома" - по 46 очков, а значит любая осечка в очных встречах может резко поменять акценты в борьбе за топ-4.

"Интер" - "Ювентус" (14 февраля)

Центральная игра тура – классическое и принципиальное противостояние, которое также называют “Дерби Италии”. Всего команды сыграли друг с другом 254 официальных матча, в которых 114 раз побеждали туринцы, 78 раз – миланцы, еще 62 игры завершились вничью.

Помимо престижа, предстоящий матч имеет важное значение и с турнирной точки зрения: "Интер" защищает лидерство, а "Ювентус" пытается закрепиться в группе преследователей, хотя в турнирной таблице команды разделяют 12 очков (58 против 46).

По текущей форме хозяева подходят к матчу уверенно: в прошлом туре "Интер" разгромил "Сассуоло" 5:0 и еще больше укрепил позиции на вершине. А вот "Ювентус" на той же неделе упустил победу над "Лацио": туринцы спаслись на 2:2 благодаря голу Пьера Калюлю в компенсированное время.

Дополнительный контекст дает и очная встреча первого круга: в сентябре "Ювентус" обыграл "Интер" 4:3 в ярчайшем матче сезона. Перед новой серией "Дерби Италии" главный тренер миланцев Кристиан Киву отдельно подчеркнул, что соперник стал заметно сильнее после прихода Лучано Спаллетти, и для таких матчей важны баланс и психологическая устойчивость. Также Киву подтвердил, что Николо Барелла и Хакан Чалханоглу уже тренируются без проблем и доступны.

"Наполи" - "Рома" (15 февраля)

Второй топ-матч тура - проверка амбиций сразу для двух клубов из верхней группы. "Наполи" идет третьим (49 очков) и продолжает давление на миланские клубы, а "Рома" делит четвертую строчку с "Ювентусом" (по 46).

Команда Антонио Конте в последнем туре взяла драматичную победу 3:2 над "Дженоа": решающий гол пришел с пенальти в добавленное время, при этом "Наполи" завершал матч вдесятером после удаления Жуана Жезуса, а Скотт Мактоминей был заменен из-за повреждения.

"Рома" подходит к выезду с хорошим эмоциональным фоном: в свежем матче римляне обыграли "Кальяри" 2:0, а Джан Пьеро Гасперини после игры отметил, что команда умеет быстро реагировать на неудачи и всегда возвращается после поражений.

Остальные матчи 25-го тура Серии А:

13 февраля

"Пиза" - "Милан" 1:2

"Комо" - "Фиорентина"

"Лацио" - "Аталанта"

15 февраля

"Удинезе" - "Сассуоло"

"Кремонезе" - "Дженоа"

"Парма" - "Верона"

"Торино" - "Болонья"

16 февраля

"Кальяри" - "Лечче"

Турнирная таблица Серии А по состоянию на 14 февраля 2026 года:

1. "Интер" - 58

2. "Милан" - 53

3. "Наполи" - 49

4. "Ювентус" - 46

5. "Рома" - 46

6. "Комо" - 41

7. "Аталанта" - 39

8. "Лацио" - 33

9. "Удинезе" - 32

10. "Болонья" - 30

11. "Сассуоло" - 29

12. "Кальяри" - 28

13. "Торино" - 27

14. "Парма" - 26

15. "Кремонезе" - 23

16. "Дженоа" - 23

17. "Лечче" - 21

18. "Фиорентина" - 18

19. "Пиза" - 15

20. "Верона" - 15