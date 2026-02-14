14 Февраля 2026
RU

Кристиан Киву оценил значение матча с "Ювентусом" в чемпионской гонке

Мировой футбол
Новости
14 Февраля 2026 14:29
15
Кристиан Киву оценил значение матча с "Ювентусом" в чемпионской гонке

Главный тренер "Интера" Кристиан Киву высказался о значении предстоящего матча с "Ювентусом" в контексте борьбы за чемпионство в Серии А.

Как сообщает İdman.Biz, специалист дал понять, что даже победа в очной встрече не станет решающим фактором: "Мы всегда выходим на поле с желанием победить. Осталось 14 матчей, один результат не сильно повлияет на исход чемпионской гонки, разве что с моральной и психологической точки зрения. Сезон еще долгий".

Отметим, что перед стартом 25-го тура "Интер" возглавляет турнирную таблицу лиги, набрав 58 очков. "Ювентус" идет четвертым с 46 баллами.

Матч между командами состоится 14 февраля. Начало встречи запланировано на 22:45 по бакинскому времени.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Ла Лига: "побитая" "Барселона" экзаменует "Жирону", "Реал" продолжает погоню – ОБЗОР İDMAN.BİZ
15:08
Мировой футбол

Ла Лига: "побитая" "Барселона" экзаменует "Жирону", "Реал" продолжает погоню – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Одна из интриг 24-го тура чемпионата Испании – смогут ли каталонцы оправиться после разгрома в Мадриде
"Манчестер Сити" готов заплатить 50 млн евро за Винисиуса
14:48
Мировой футбол

"Манчестер Сити" готов заплатить 50 млн евро за Винисиуса

Английский клуб заинтересован в 22-летнем бразильце
Арне Слот раскрыл планы "Ливерпуля" по Кертису Джонсу
14:09
Мировой футбол

Арне Слот раскрыл планы "Ливерпуля" по Кертису Джонсу

Тренер прокомментировал интерес других клубов к 25-летнему полузащитнику
Лионель Месси может пропустить ЧМ-2026
13:09
Мировой футбол

Лионель Месси может пропустить ЧМ-2026

Решение аргентинца будет зависеть от физического состояния
"Барселона" заинтересовалась защитником "Тоттенхэма"
12:12
Мировой футбол

"Барселона" заинтересовалась защитником "Тоттенхэма"

Трансфер может осложнить высокая стоимость игрока
Агуэро признался, что Ямаль вернул ему интерес к футболу
11:12
Мировой футбол

Агуэро признался, что Ямаль вернул ему интерес к футболу

Экс-форвард сборной Аргентины рассказал о влиянии молодого игрока "Барселоны"

Самое читаемое

Самый занятый человек Олимпиады: французский тренер работает с представителями 13 стран
12 Февраля 11:10
Олимпиада-2026

Самый занятый человек Олимпиады: французский тренер работает с представителями 13 стран - ВИДЕО

Бенуа Ришо сотрудничает с 16 фигуристами на Играх
На Кубке мира выступит азербайджанский квартет чемпионов мира
12 Февраля 16:34
Гимнастика

На Кубке мира выступит азербайджанский квартет чемпионов мира

Стал известен состав нашей команды по тамблингу
Россиянам, выступающим за Азербайджан, могут запретить въезд в Россию
11 Февраля 23:44
Другое

Россиянам, выступающим за Азербайджан, могут запретить въезд в Россию

В Российской Федерации собираются принять закон против своих же граждан

Владимир Литвинцев прокомментировал свое выступление на Олимпиаде - ФОТО
12 Февраля 21:06
Олимпиада-2026

Владимир Литвинцев прокомментировал свое выступление на Олимпиаде - ФОТО

Фигурист признался, что надеялся на другой результат