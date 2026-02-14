Кристиан Киву оценил значение матча с "Ювентусом" в чемпионской гонке

Главный тренер "Интера" Кристиан Киву высказался о значении предстоящего матча с "Ювентусом" в контексте борьбы за чемпионство в Серии А.

Как сообщает İdman.Biz, специалист дал понять, что даже победа в очной встрече не станет решающим фактором: "Мы всегда выходим на поле с желанием победить. Осталось 14 матчей, один результат не сильно повлияет на исход чемпионской гонки, разве что с моральной и психологической точки зрения. Сезон еще долгий".

Отметим, что перед стартом 25-го тура "Интер" возглавляет турнирную таблицу лиги, набрав 58 очков. "Ювентус" идет четвертым с 46 баллами.

Матч между командами состоится 14 февраля. Начало встречи запланировано на 22:45 по бакинскому времени.