14 Февраля 2026
"Барселона" заинтересовалась защитником "Тоттенхэма"

14 Февраля 2026 12:12
Футбольный клуб "Барселона" проявляет интерес к центральному защитнику "Тоттенхэма" Микки ван де Вену.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Diario Sport, каталонский клуб внимательно следит за нидерландским футболистом. Основным препятствием для возможного перехода может стать высокая трансферная стоимость игрока.

Контракт ван де Вена с "Тоттенхэмом" рассчитан до середины 2029 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 65 млн евро. В текущем сезоне защитник провел 32 матча во всех турнирах и отметился семью голами.

İdman.Biz
