Агуэро признался, что Ямаль вернул ему интерес к футболу

Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро заявил, что Ламин Ямаль вновь пробудил в нем интерес к просмотру футбола.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Touchline, экс-форвард признался: "Честно говоря, после проблем с сердцем я почти перестал смотреть футбол. Но когда увидел, как Ямаль играет в "Барселоне", решил снова начать следить за матчами".

Агуэро также отметил, что в возрасте Ямала не мог демонстрировать на поле подобный уровень: "В его годы я не делал того, что он делает сейчас. Это впечатляет".

Напомним, аргентинец перешел в "Барселону" в 2021 году, однако спустя шесть месяцев завершил карьеру из-за проблем со здоровьем.