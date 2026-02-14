Лионель Месси может пропустить ЧМ-2026

Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси рассматривает вариант пропуска чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Touchline, аргентинец примет окончательное решение ближе к турниру и будет ориентироваться на свое физическое состояние. Если он не будет чувствовать себя готовым на сто процентов, то не выйдет на поле.

По данным источника, форвард сомневается, что уровень MLS обеспечивает достаточную конкурентную нагрузку для подготовки к мировому первенству, поэтому намерен подойти к турниру в идеальной форме.

Ранее сообщалось о травме левого бедра у футболиста. В настоящее время Месси постепенно восстанавливается и возвращается к тренировкам с командой.