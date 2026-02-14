"Манчестер Сити" готов заплатить 50 млн евро за Винисиуса

Футбольный клуб "Манчестер Сити" намерен приобрести защитника "Ромы" Веслея Винисиуса.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Fichajes, английский клуб готов выделить 50 млн евро на трансфер 22-летнего бразильца. Руководство действующего чемпиона АПЛ рассматривает футболиста как возможное усиление обороны.

Веслей выступает за "Рому" с лета прошлого года. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до конца июня 2030 года.

В текущем сезоне защитник провел 29 матчей во всех турнирах, отметившись тремя голами и одной результативной передачей.