14 Февраля 2026
"Манчестер Сити" готов заплатить 50 млн евро за Винисиуса

Мировой футбол
Новости
14 Февраля 2026 14:48
17
Футбольный клуб "Манчестер Сити" намерен приобрести защитника "Ромы" Веслея Винисиуса.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Fichajes, английский клуб готов выделить 50 млн евро на трансфер 22-летнего бразильца. Руководство действующего чемпиона АПЛ рассматривает футболиста как возможное усиление обороны.

Веслей выступает за "Рому" с лета прошлого года. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до конца июня 2030 года.

В текущем сезоне защитник провел 29 матчей во всех турнирах, отметившись тремя голами и одной результативной передачей.

İdman.Biz
