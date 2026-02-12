12 Февраля 2026
На Кубке мира выступит азербайджанский квартет чемпионов мира

12 Февраля 2026 16:34
21
Определен состав сборной Азербайджана по тамблингу, которая примет участие в Кубке мира по прыжкам на батуте и тамблингу.

Как сообщили İdman.Biz в Федерации гимнастики Азербайджана, команду под руководством Адиля Гусейнзаде представят чемпионы мира в командных соревнованиях двух последних чемпионатов планеты — 2023 и 2025 годов. В состав вошли Михаил Малкин (1996 года рождения), Тофик Алиев (2004), Адиль Гаджизаде (2005) и Билал Гурбанов (2006).

Напомним, что этап Кубка мира пройдет 21–22 февраля на Национальной гимнастической арене в Баку.

