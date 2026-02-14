Ла Лига: "побитая" "Барселона" экзаменует "Жирону", "Реал" продолжает погоню – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В испанской Ла Лиге по футболу сегодня пройдет один из основных игровых дней 24-го тура.

Как передает İdman.Biz, чемпионская гонка в Испании в этом сезоне (впрочем, почти как и всегда) свелась к дуэли клубов "Барселона" и "Реал Мадрид": каталонцы лидируют с 58 очками, а мадридцы отстают всего на одно очко. В топ-4 также держатся "Атлетико" и "Вильярреал", а дальше плотность заметно выше, особенно в зоне еврокубков, где очковые разрывы минимальны.

"Реал Мадрид" - "Реал Сосьедад" (14 февраля)

Для "Реала" это матч, который может временно вывести команду на первое место: в клубе прямо говорят, что победа позволит возглавить таблицу в ожидании игры "Жироны" и "Барселоны" в понедельник.

По форме "Реал Мадрид" действительно выглядит убедительно: в Ла Лиге команда обыграла "Райо Вальекано" (2:1) и "Валенсию" (2:0), а еще ранее взяла выездную победу над "Вильярреалом" (2:0). Отдельный акцент на результативности Килиана Мбаппе: он забивает в чемпионате уже шесть туров подряд и остается лучшим бомбардиром команды.

У гостей сейчас, пожалуй, самый стабильный отрезок сезона. Баски не проигрывают девять матчей после назначения Пеллегрино Матараццо, а на неделе выиграли в Кубке Испании. В Ла Лиге "Сосьедад" в последних турах взял ничью с "Атлетиком" (1:1) и обыграл "Эльче" (3:1).

"Жирона" - "Барселона" (16 февраля)

Матч на "Монтиливи" замыкает тур и напрямую влияет на вершину таблицы. Для "Барселоны" это еще и проверка психологической устойчивости после громкого поражения от "Атлетико" (0:4) в первом полуфинале Кубка Испании.

При этом в Ла Лиге у команды Ханси Флика все достаточно уверенно: недавно были победы над "Мальоркой" (3:0) и "Эльче" (3:1). Из внешних новостей вокруг клуба на этой неделе особо выделяется тема Суперлиги: "Барселона" вышла из проекта и была повторно принята в Ассоциацию европейских клубов, что окончает окончательное возвращение "сине-гранатовых" в лоно традиционного европейского футбола.

"Жирона" подходит к игре с "Барселоной" с 12-го места и понимает, что любая сенсация здесь моментально поднимет команду в плотной группе середины таблицы. В последних матчах Ла Лиги у "Жироны" была ничья с "Севильей" (1:1) и поражение от "Овьедо" (0:1). Очевидно, что "Жирона" явный андердог в матче 24-го тура, впрочем психологическое состояние "Барсы" после разгрома в Кубке Испании — шанс для жиронцев в предстоящем каталонском дерби.

Остальные матчи 24-го тура Ла Лиги:

13 февраля

"Эльче" – "Осасуна" 0:0

14 февраля

"Хетафе" - "Вильярреал"

"Эспаньол" - "Сельта"

"Севилья" - "Алавес"

15 февраля

"Райо Вальекано" - "Атлетико"

"Овьедо" - "Атлетик"

"Леванте" - "Валенсия"

"Мальорка" - "Бетис"

Турнирная таблица Ла Лиги по состоянию на 14 февраля 2026 года:

1. "Барселона" - 58

2. "Реал Мадрид" - 57

3. "Атлетико" - 45

4. "Вильярреал" - 45

5. "Бетис" - 38

6. "Эспаньол" - 34

7. "Сельта" - 33

8. "Реал Сосьедад" - 31

9. "Осасуна" - 30

10. "Атлетик" - 28

11. "Хетафе" - 26

12. "Жирона" - 26

13. "Эльче" - 25

14. "Севилья" - 25

15. "Алавес" - 25

16. "Мальорка" - 24

17. "Валенсия" - 23

18. "Райо Вальекано" - 22

19. "Леванте" - 18

20. "Овьедо" - 16