Владимир Литвинцев прокомментировал свое выступление на Олимпиаде - ФОТО

Азербайджанский фигурист Владимир Литвинцев прокомментировал свое выступление на Зимних Олимпийских играх-2026.

Соответствующей публикацией спортсмен поделился на своей странице в Instagram.

"Спасибо, Милан!

Моя вторая зимняя Олимпиада подошла к концу. Честно говоря, я надеялся на другой результат. Как говорится, "Если хочешь рассмешить Бога, расскажи Ему о своих планах". Несмотря на итог, я благодарен за бесценный опыт и незабываемые моменты.

Огромное спасибо всем, кто поддерживал, вдохновлял и верил в меня на протяжении этого пути. Каждая неудача — это шаг к тому, чтобы стать сильнее и мудрее", - написал Литвинцев.

Фигурист также выразил благодарность своим тренерам и Федерации зимних видов спорта Азербайджана.