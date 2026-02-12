12 Февраля 2026
RU

Владимир Литвинцев прокомментировал свое выступление на Олимпиаде - ФОТО

Олимпиада-2026
Новости
12 Февраля 2026 21:06
41
Владимир Литвинцев прокомментировал свое выступление на Олимпиаде - ФОТО

Азербайджанский фигурист Владимир Литвинцев прокомментировал свое выступление на Зимних Олимпийских играх-2026.

Соответствующей публикацией спортсмен поделился на своей странице в Instagram.

"Спасибо, Милан!

Моя вторая зимняя Олимпиада подошла к концу. Честно говоря, я надеялся на другой результат. Как говорится, "Если хочешь рассмешить Бога, расскажи Ему о своих планах". Несмотря на итог, я благодарен за бесценный опыт и незабываемые моменты.

Огромное спасибо всем, кто поддерживал, вдохновлял и верил в меня на протяжении этого пути. Каждая неудача — это шаг к тому, чтобы стать сильнее и мудрее", - написал Литвинцев.

Фигурист также выразил благодарность своим тренерам и Федерации зимних видов спорта Азербайджана.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Федерика Бриньоне стала самой возрастной чемпионкой по горным лыжам в истории зимних Олимпийских игр
18:50
Олимпиада-2026

Федерика Бриньоне стала самой возрастной чемпионкой по горным лыжам в истории зимних Олимпийских игр

Она преодолела дистанцию за 1.23,41
Тренер сборной Финляндии лишен аккредитации на Олимпиаде-2026
17:32
Олимпиада-2026

Тренер сборной Финляндии лишен аккредитации на Олимпиаде-2026

Причиной отстранения главного тренера по прыжкам с трамплина стало употребление алкоголя
В медиацентре Олимпиады-2026 журналистам готовят свежую пасту
16:49
Олимпиада-2026

В медиацентре Олимпиады-2026 журналистам готовят свежую пасту - ВИДЕО

В Милане для представителей СМИ организовали кулинарные зоны
Канадская фигуристка Пайпер Гиллес рассказала о борьбе с онкологией
14:07
Олимпиада-2026

Канадская фигуристка Пайпер Гиллес рассказала о борьбе с онкологией

Спортсменка призналась, что три года назад у нее был диагностирован рак яичников
Спортсменка с семью пальцами завоевала "серебро" Олимпиады
13:52
Олимпиада-2026

Спортсменка с семью пальцами завоевала "серебро" Олимпиады - ФОТО

Флоренс Брюнель стала призером в шорт-треке
Украинский скелетонист Гераскевич лишен аккредитации на Олимпиаде-2026
13:07
Олимпиада-2026

Украинский скелетонист Гераскевич лишен аккредитации на Олимпиаде-2026 - ФОТО

МОК применил санкции за нарушение правил экипировки

Самое читаемое

Олимпийское фиаско Литвинцева: уроки для зимних видов спорта Азербайджана – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ВИДЕО
11 Февраля 13:55
Олимпиада-2026

Олимпийское фиаско Литвинцева: уроки для зимних видов спорта Азербайджана – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Спортсмен занял последнее место и не сумел квалифицироваться в произвольную программу
Азербайджанский фигурист занял последнее место на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
11 Февраля 01:55
Олимпиада-2026

Азербайджанский фигурист занял последнее место на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Это вторая Олимпиада для азербайджанского фигуриста
Роман Гурский: "Наш чемпионат ничем не хуже средней европейской лиги" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
11 Февраля 13:26
Волейбол

Роман Гурский: "Наш чемпионат ничем не хуже средней европейской лиги" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана рассказал о чемпионате страны и перспективах национальной команды
Противостояние фаворитов и шансы Азербайджана: фигуристы открывают личный турнир ОИ-2026 – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО
10 Февраля 17:06
Зимние виды спорта

Противостояние фаворитов и шансы Азербайджана: фигуристы открывают личный турнир ОИ-2026 – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

Главная цель азербайджанского фигуриста – пройти в произвольную программу