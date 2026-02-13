Итальянская полиция арестовала мужчину после 16 лет розыска, когда он приехал на хоккейный турнир

Итальянская полиция арестовала человека, который долгое время находился в розыске, благодаря хоккейному турниру на Олимпийских играх‑2026.

Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на NBC News.

44‑летний гражданин Словакии, ордер на арест которого выдал суд 16 лет назад, приехал в Италию, чтобы поболеть за свою национальную команду в матче против Финляндии. В 2010‑м его приговорили к году тюрьмы за серию краж в магазинах.

В полиции сообщили, что отследили мужчину, когда он зарегистрировался в гостевом доме в Милане, и задержали.

В первом матче мужского олимпийского турнира по хоккею сборная Словакии обыграла Финляндию со счетом 4:1.

Олимпийские игры завершатся 22 февраля.