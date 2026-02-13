13 Февраля 2026
RU

Итальянская биатлонистка добилась допуска к Олимпиаде после допингового дела

Олимпиада-2026
Новости
13 Февраля 2026 17:07
17
Итальянская биатлонистка добилась допуска к Олимпиаде после допингового дела

Итальянская биатлонистка Ребекка Пассле сумела доказать свою невиновность после отстранения от соревнований и получила право выступить на зимних Олимпийских играх 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, об этом проинформировала пресс-служба Федерации зимних видов спорта Италии. Ранее 24-летняя спортсменка была временно отстранена от соревнований и исключена из состава национальной команды после положительного допинг-теста.

В допинг-пробе, сданной 26 января, у Пассле было обнаружено вещество летрозол, после чего к ней были применены временные санкции.

Биатлонистка обжаловала решение в арбитражном суде. По итогам разбирательства арбитражный орган пришел к выводу, что запрещенное вещество попало в организм спортсменки непреднамеренно, и встал на ее сторону.

16 февраля Ребекка Пассле присоединится к сборной Италии для участия в Олимпийских играх.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Падение на Олимпиаде обернулось судьбоносным моментом для американской лыжницы - ФОТО/ВИДЕО
16:09
Олимпиада-2026

Падение на Олимпиаде обернулось судьбоносным моментом для американской лыжницы - ФОТО/ВИДЕО

Американка Бризи Джонсон получила предложение прямо на финише
Олимпиада-2026: сегодня будут разыграны медали в пяти видах спорта
14:12
Олимпиада-2026

Олимпиада-2026: сегодня будут разыграны медали в пяти видах спорта

В программе дня фигурное катание, лыжные гонки, биатлон, сноуборд и конькобежный спорт
Итальянская полиция арестовала мужчину после 16 лет розыска, когда он приехал на хоккейный турнир
09:15
Олимпиада-2026

Итальянская полиция арестовала мужчину после 16 лет розыска, когда он приехал на хоккейный турнир

В 2010‑м его приговорили к заключению за серию краж в магазинах
Арианна Фонтана завоевала 13-ю олимпийскую медаль
07:14
Олимпиада-2026

Арианна Фонтана завоевала 13-ю олимпийскую медаль

Больше только у Бьорген и Бьорндалена
Олимпиада-2026: медальный зачет
06:16
Олимпиада-2026

Олимпиада-2026: медальный зачет

Лидером после шести дней Игр является Норвегия
Владимир Литвинцев прокомментировал свое выступление на Олимпиаде - ФОТО
12 Февраля 21:06
Олимпиада-2026

Владимир Литвинцев прокомментировал свое выступление на Олимпиаде - ФОТО

Фигурист признался, что надеялся на другой результат

Самое читаемое

Олимпийское фиаско Литвинцева: уроки для зимних видов спорта Азербайджана – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ВИДЕО
11 Февраля 13:55
Олимпиада-2026

Олимпийское фиаско Литвинцева: уроки для зимних видов спорта Азербайджана – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Спортсмен занял последнее место и не сумел квалифицироваться в произвольную программу
Азербайджанский фигурист занял последнее место на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
11 Февраля 01:55
Олимпиада-2026

Азербайджанский фигурист занял последнее место на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Это вторая Олимпиада для азербайджанского фигуриста
Роман Гурский: "Наш чемпионат ничем не хуже средней европейской лиги" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
11 Февраля 13:26
Волейбол

Роман Гурский: "Наш чемпионат ничем не хуже средней европейской лиги" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана рассказал о чемпионате страны и перспективах национальной команды
"Карабах" попрощался с Нариманом Ахундзаде - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
10 Февраля 22:30
Азербайджанский футбол

"Карабах" попрощался с Нариманом Ахундзаде - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Переговоры между агдамским "Карабахом" и американским клубом "Коламбус Крю" завершены