Итальянская биатлонистка добилась допуска к Олимпиаде после допингового дела

Итальянская биатлонистка Ребекка Пассле сумела доказать свою невиновность после отстранения от соревнований и получила право выступить на зимних Олимпийских играх 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, об этом проинформировала пресс-служба Федерации зимних видов спорта Италии. Ранее 24-летняя спортсменка была временно отстранена от соревнований и исключена из состава национальной команды после положительного допинг-теста.

В допинг-пробе, сданной 26 января, у Пассле было обнаружено вещество летрозол, после чего к ней были применены временные санкции.

Биатлонистка обжаловала решение в арбитражном суде. По итогам разбирательства арбитражный орган пришел к выводу, что запрещенное вещество попало в организм спортсменки непреднамеренно, и встал на ее сторону.

16 февраля Ребекка Пассле присоединится к сборной Италии для участия в Олимпийских играх.