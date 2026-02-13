Падение на Олимпиаде обернулось судьбоносным моментом для американской лыжницы

Американская горнолыжница Бризи Джонсон, не сумевшая завершить заезд в супергиганте на зимних Олимпийских играх, приняла предложение руки и сердца сразу после падения на трассе.

Как сообщает İdman.Biz, спортсменка упала по ходу дистанции и досрочно завершила выступление, однако на финише ее ждал сюрприз. Возлюбленный Джонсон Коннор Уоткинс сделал ей предложение, на которое она ответила согласием.

Отметим, что несколькими днями ранее Бризи Джонсон стала олимпийской чемпионкой в скоростном спуске, завоевав первую золотую медаль в карьере.