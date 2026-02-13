Олимпиада-2026: сегодня будут разыграны медали в пяти видах спорта

13 Февраля 2026
Олимпиада-2026
13 Февраля 2026 14:12
Сегодня, 13 февраля, на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортине-д’Ампеццо состоится насыщенный медальный день сразу в нескольких дисциплинах.

Как сообщает İdman.Biz, в лыжных гонках будут разыграны медали в мужской гонке на 10 км свободным стилем. Старт соревнований запланирован на 15:45 по бакинскому времени.

В биатлоне сегодня пройдет мужской спринт на дистанции 10 км. Начало гонки назначено на 18:00 по бакинскому времени.

В конькобежном спорте состоится медальный забег на дистанции 10 000 метров у мужчин. Старт соревнований запланирован на 20:00 по бакинскому времени.

В фигурном катании в 22:00 по бакинскому времени пройдет произвольная программа у мужчин, по итогам которой определятся призеры в мужском одиночном катании.

В сноуборде медали будут разыграны в мужском хафпайпе. Финальные заезды начнутся в 23:30 по бакинскому времени.

Отметим, что зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортине-д’Ампеццо продлятся до 22 февраля.

