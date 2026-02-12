Самый занятый человек Олимпиады: французский тренер работает с представителями 13 стран - ВИДЕО

Одним из самых заметных персонажей 25-х Зимних Олимпийских игр-2026 стал французский тренер по фигурному катанию Бенуа Ришо.

Как сообщает İdman.Biz, во время соревнований специалист неоднократно появлялся в куртках разных национальных сборных, сопровождая спортсменов из различных стран.

Выяснилось, что Ришо работает в общей сложности с 16 фигуристами, представляющими 13 государств. По этой причине в соревновательные дни он практически без перерыва перемещается между ледовой ареной и тренировочной зоной.

Таким образом, французский специалист неофициально получил статус самого занятого тренера Олимпийских игр.