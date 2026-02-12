12 Февраля 2026
RU

Самый занятый человек Олимпиады: французский тренер работает с представителями 13 стран - ВИДЕО

Олимпиада-2026
Новости
12 Февраля 2026 11:10
15
Самый занятый человек Олимпиады: французский тренер работает с представителями 13 стран

Одним из самых заметных персонажей 25-х Зимних Олимпийских игр-2026 стал французский тренер по фигурному катанию Бенуа Ришо.

Как сообщает İdman.Biz, во время соревнований специалист неоднократно появлялся в куртках разных национальных сборных, сопровождая спортсменов из различных стран.

Выяснилось, что Ришо работает в общей сложности с 16 фигуристами, представляющими 13 государств. По этой причине в соревновательные дни он практически без перерыва перемещается между ледовой ареной и тренировочной зоной.

Таким образом, французский специалист неофициально получил статус самого занятого тренера Олимпийских игр.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Олимпиада-2026: 12 спортсменок разыграют медали в финале женского хафпайпа
10:26
Олимпиада-2026

Олимпиада-2026: 12 спортсменок разыграют медали в финале женского хафпайпа

Финальный раунд включает три заезда
Американская горнолыжница перенесла третью операцию после падения на Олимпиаде-2026 - ФОТО
00:16
Олимпиада-2026

Американская горнолыжница перенесла третью операцию после падения на Олимпиаде-2026 - ФОТО

Линдси Вонн сообщила, что операция прошла успешно

В Канаде обратили внимание на судейство азербайджанского арбитра на Олимпиаде-2026
11 Февраля 22:50
Олимпиада-2026

В Канаде обратили внимание на судейство азербайджанского арбитра на Олимпиаде-2026

Беверли Смит назвала оценки представителя Азербайджана "странным голосованием"

Генсек Федерации: "Литвинцев сам не понимает, что произошло на Олимпиаде-2026" – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
11 Февраля 18:02
Олимпиада-2026

Генсек Федерации: "Литвинцев сам не понимает, что произошло на Олимпиаде-2026" – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Гюнель Бадалова также рассказала о том, когда Федерация зимних видов спорта примет решение о дальнейшей судьбе фигуриста в сборной Азербайджана
Азербайджанский арбитр присудил Литвинцеву меньше баллов, чем в официальном протоколе
11 Февраля 15:49
Олимпиада-2026

Азербайджанский арбитр присудил Литвинцеву меньше баллов, чем в официальном протоколе

Оценки Юрия Клюшникова на Олимпиаде-2026 заметно расходятся с итоговым протоколом короткой программы фигуристов
Австралийский сноубордист получил перелом шеи на тренировке перед Олимпиадой
11 Февраля 15:15
Олимпиада-2026

Австралийский сноубордист получил перелом шеи на тренировке перед Олимпиадой

Кэм Болтон был эвакуирован с горы после обследования и не сможет продолжить подготовку к Играм

Самое читаемое

Олимпийское фиаско Литвинцева: уроки для зимних видов спорта Азербайджана – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ВИДЕО
11 Февраля 13:55
Олимпиада-2026

Олимпийское фиаско Литвинцева: уроки для зимних видов спорта Азербайджана – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Спортсмен занял последнее место и не сумел квалифицироваться в произвольную программу
Азербайджанский фигурист занял последнее место на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
11 Февраля 01:55
Олимпиада-2026

Азербайджанский фигурист занял последнее место на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Это вторая Олимпиада для азербайджанского фигуриста
Роман Гурский: "Наш чемпионат ничем не хуже средней европейской лиги" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
11 Февраля 13:26
Волейбол

Роман Гурский: "Наш чемпионат ничем не хуже средней европейской лиги" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана рассказал о чемпионате страны и перспективах национальной команды
Противостояние фаворитов и шансы Азербайджана: фигуристы открывают личный турнир ОИ-2026 – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО
10 Февраля 17:06
Зимние виды спорта

Противостояние фаворитов и шансы Азербайджана: фигуристы открывают личный турнир ОИ-2026 – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

Главная цель азербайджанского фигуриста – пройти в произвольную программу