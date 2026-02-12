Американская горнолыжница перенесла третью операцию после падения на Олимпиаде-2026 - ФОТО

Олимпийская чемпионка 2010 года и двукратная чемпионка мира Линдси Вонн рассказала о перенесенной третьей операции после тяжелого падения на Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Как сообщает İdman.Biz, 41-летняя спортсменка получила травмы во время соревнований в скоростном спуске. В социальной сети Вонн отметила, что очередное хирургическое вмешательство прошло успешно.

"Сегодня у меня была третья операция, и она прошла успешно. Сегодня успех имеет для меня совершенно другое значение, чем несколько дней назад. Я делаю прогресс, и хотя он идет медленно, знаю, что со мной все будет в порядке. Я благодарна всему невероятному медицинскому персоналу, друзьям и семье, которые были рядом со мной, а также за огромную волну любви и поддержки от людей со всего мира. Также огромные поздравления моим товарищам по команде и всем спортсменам сборной США, которые сейчас выступают, вдохновляют меня и дают повод болеть за них", - написала Вонн.

Отмечается, что спортсменка продолжит восстановление под наблюдением врачей.