В Канаде обратили внимание на судейство азербайджанского арбитра на Олимпиаде-2026

Судья из Азербайджана оказался в центре международного обсуждения после короткой программы в мужском одиночном катании на Олимпийских играх 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, известная канадская спортивная журналистка Беверли Смит прокомментировала оценки, выставленные представителем Азербайджана Юрий Клюшников.

Российский фигурист Петр Гуменник набрал 86,72 балла и занимает 12-е место. Однако от азербайджанского судьи он получил 96,96 балла, что соответствовало четвертой позиции в персональном протоколе.

"Странное голосование судьи из Азербайджана в мужском одиночном катании на ОИ-2026. Раньше он судил соревнования от Украины. Он поставил россиянина Гуменника на 4-е место (он 12-й), Эгадзе на 5-е (15-й), Шайдорова на 10-е (5-й), Гоголева на 16-е (10-й). Кстати, украинец Марсак на одну строчку выше россиянина", - написала Смит в социальной сети X.

Отметим, что азербайджанский фигурист Владимир Литвинцев по итогам короткой программы занял последнее, 29-е место, набрав 63,63 балла.