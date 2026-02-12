12 Февраля 2026
Олимпиада-2026: 12 спортсменок разыграют медали в финале женского хафпайпа

Олимпиада-2026
Новости
12 Февраля 2026 10:26
Олимпиада-2026: 12 спортсменок разыграют медали в финале женского хафпайпа

Сегодня, 12 февраля, на Зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине-д'Ампеццо пройдет финал женских соревнований по сноуборду в дисциплине хафпайп. Турнир принимает сноупарк Ливиньо в регионе Вальтеллина.

Как сообщает İdman.Biz, квалификационные заезды состоялись накануне, 11 февраля. По их итогам в финал вышли 12 спортсменок. Лучший результат показала американка Хлоя Ким, набравшая 90,25 балла.

Финальный раунд включает три заезда. Первый стартует в 22:30 по бакинскому времени, второй — в 22:59, третий, в котором определятся призеры, — в 23:28.

В решающей стадии выступят Хлоя Ким, Мэдди Мастро и Беа Ким из США, Сара Симидзу, Рисэ Кудо, Сэна Томита и Мицуки Оно из Японии, Цай Сюэтун и У Шаотун из Китая, Элизабет Хоскинг из Канады, Керальт Кастельет из Испании и Чхве Га Он из Южной Кореи.

