Канадская фигуристка Пайпер Гиллес рассказала о борьбе с онкологией

Канадская фигуристка Пайпер Гиллес после завоевания бронзовой медали Олимпийских игр в танцах на льду сделала личное признание.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Golden Skate, спортсменка рассказала, что три года назад у нее был диагностирован рак яичников. По словам Гиллес, в тот период она не могла представить, что сможет вернуться на высокий уровень и завоевать олимпийскую медаль.

Фигуристка отметила, что пережитый опыт стал серьезным испытанием не только в спортивном, но и в человеческом плане. Она подчеркнула, что их результат с партнером Полом Пуарье стал возможен благодаря упорной работе и преодолению сложного периода в жизни.

Гиллес также заявила, что своим примером хотела показать, что даже после тяжелых проблем со здоровьем возможно продолжать карьеру и добиваться результатов на крупнейших турнирах.