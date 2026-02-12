12 Февраля 2026
RU

Украинский скелетонист Гераскевич лишен аккредитации на Олимпиаде-2026 - ФОТО

Олимпиада-2026
Новости
12 Февраля 2026 13:07
36
Украинский скелетонист Гераскевич лишен аккредитации на Олимпиаде-2026

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич лишен аккредитации на Зимних Олимпийских играх 2026 года и отстранен от участия в соревнованиях.

Как сообщает İdman.Biz, причиной стало использование спортсменом шлема с изображениями погибших во время военных действий атлетов. Международный олимпийский комитет ранее запретил подобную символику, сославшись на пункт 50 Олимпийской хартии, который ограничивает политическую пропаганду на Играх.

Отметим, что Гераскевич использовал данный шлем во время тренировочных заездов, после чего получил официальное предупреждение от представителей МОК. Несмотря на это, спортсмен продолжил выступать в той же экипировке, что и привело к дисциплинарным мерам.

В результате МОК принял решение о лишении Гераскевича аккредитации и его дисквалификации с Олимпиады-2026.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Канадская фигуристка Пайпер Гиллес рассказала о борьбе с онкологией
14:07
Олимпиада-2026

Канадская фигуристка Пайпер Гиллес рассказала о борьбе с онкологией

Спортсменка призналась, что три года назад у нее был диагностирован рак яичников
Спортсменка с семью пальцами завоевала "серебро" Олимпиады
13:52
Олимпиада-2026

Спортсменка с семью пальцами завоевала "серебро" Олимпиады - ФОТО

Флоренс Брюнель стала призером в шорт-треке
Самый занятый человек Олимпиады: французский тренер работает с представителями 13 стран
11:10
Олимпиада-2026

Самый занятый человек Олимпиады: французский тренер работает с представителями 13 стран - ВИДЕО

Бенуа Ришо сотрудничает с 16 фигуристами на Играх
Олимпиада-2026: 12 спортсменок разыграют медали в финале женского хафпайпа
10:26
Олимпиада-2026

Олимпиада-2026: 12 спортсменок разыграют медали в финале женского хафпайпа

Финальный раунд включает три заезда
Американская горнолыжница перенесла третью операцию после падения на Олимпиаде-2026 - ФОТО
00:16
Олимпиада-2026

Американская горнолыжница перенесла третью операцию после падения на Олимпиаде-2026 - ФОТО

Линдси Вонн сообщила, что операция прошла успешно

В Канаде обратили внимание на судейство азербайджанского арбитра на Олимпиаде-2026
11 Февраля 22:50
Олимпиада-2026

В Канаде обратили внимание на судейство азербайджанского арбитра на Олимпиаде-2026

Беверли Смит назвала оценки представителя Азербайджана "странным голосованием"

Самое читаемое

Олимпийское фиаско Литвинцева: уроки для зимних видов спорта Азербайджана – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ВИДЕО
11 Февраля 13:55
Олимпиада-2026

Олимпийское фиаско Литвинцева: уроки для зимних видов спорта Азербайджана – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Спортсмен занял последнее место и не сумел квалифицироваться в произвольную программу
Азербайджанский фигурист занял последнее место на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
11 Февраля 01:55
Олимпиада-2026

Азербайджанский фигурист занял последнее место на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Это вторая Олимпиада для азербайджанского фигуриста
Роман Гурский: "Наш чемпионат ничем не хуже средней европейской лиги" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
11 Февраля 13:26
Волейбол

Роман Гурский: "Наш чемпионат ничем не хуже средней европейской лиги" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана рассказал о чемпионате страны и перспективах национальной команды
Противостояние фаворитов и шансы Азербайджана: фигуристы открывают личный турнир ОИ-2026 – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО
10 Февраля 17:06
Зимние виды спорта

Противостояние фаворитов и шансы Азербайджана: фигуристы открывают личный турнир ОИ-2026 – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

Главная цель азербайджанского фигуриста – пройти в произвольную программу