Украинский скелетонист Гераскевич лишен аккредитации на Олимпиаде-2026 - ФОТО

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич лишен аккредитации на Зимних Олимпийских играх 2026 года и отстранен от участия в соревнованиях.

Как сообщает İdman.Biz, причиной стало использование спортсменом шлема с изображениями погибших во время военных действий атлетов. Международный олимпийский комитет ранее запретил подобную символику, сославшись на пункт 50 Олимпийской хартии, который ограничивает политическую пропаганду на Играх.

Отметим, что Гераскевич использовал данный шлем во время тренировочных заездов, после чего получил официальное предупреждение от представителей МОК. Несмотря на это, спортсмен продолжил выступать в той же экипировке, что и привело к дисциплинарным мерам.

В результате МОК принял решение о лишении Гераскевича аккредитации и его дисквалификации с Олимпиады-2026.