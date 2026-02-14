14 Февраля 2026
Арне Слот раскрыл планы "Ливерпуля" по Кертису Джонсу

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот высказался о будущем 25-летнего английского полузащитника Кертиса Джонса, родившегося в Ливерпуле и являющегося воспитанником клуба.

Как сообщает İdman.Biz, специалист отметил, что интерес к центральному хавбеку со стороны других команд закономерен, однако мерсисайдцы намерены сохранить игрока: "Совершенно нормально, что Джонс находится в сфере интересов больших клубов. Мы, как и другие, хотим продлить с ним контракт, а другие клубы хотят его подписать".

По словам Слота, футболист остается частью долгосрочного проекта: "Он будет входить в наши планы в ближайшие недели, месяцы и в следующем сезоне".

İdman.Biz
