14 Февраля 2026
RU

Экс-главный тренер сборной Азербайджана высказался о споре Месси и Роналду

14 Февраля 2026 09:36
30
Бывший главный тренер сборной Азербайджана Фернанду Сантуш поделился мнением о сравнении Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на A Bola, португальский специалист отметил, что сопоставлять таких игроков некорректно. "Нельзя сравнивать гениев. Вам больше нравится Бетховен или Моцарт? Они гении от природы. Возможно, вам больше по душе стиль Месси или Роналду. В таком случае мы можем пойти только одним путем - посмотреть, чего они добились в плане титулов. И здесь побеждает Криштиану", - заявил он.

Сантуш возглавлял сборную Азербайджана в 2024-2025 годах, после чего покинул пост. Ранее 71-летний тренер работал со сборной Португалии в 2014-2022 годах и привел команду к победе на Евро-2016 и в Лиге наций-2019.

İdman.Biz
