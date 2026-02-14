"Реал" готовит замену Карвахалю на следующий сезон

Мадридский "Реал" рассматривает правого защитника Дэвида Хименеса Корредора как возможную замену Даниэлю Карвахалю.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca, будущее 34-летнего капитана в команде остается неопределенным - его контракт истекает летом, и гарантии продления пока нет, несмотря на недавнее примирение с главным тренером Альваро Арбелоа.

План клуба предполагает, что основным правым защитником станет Трент Александер-Арнольд, а Хименес будет переведен в первую команду на постоянной основе. Действующее соглашение молодого футболиста рассчитано до 2027 года, и в ближайшие месяцы стороны начнут переговоры о новом контракте.

Карвахаль выступает за "Реал" с 2013 года. За это время он провел 436 матчей, забил 14 голов и отдал 65 результативных передач. В текущем сезоне защитник сыграл 10 встреч без результативных действий.