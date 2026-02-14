14 Февраля 2026
Энрике жестко ответил на слова Дембеле: Я никогда не позволю игроку ставить себя выше клуба"

14 Февраля 2026 05:00
Энрике жестко ответил на слова Дембеле: Я никогда не позволю игроку ставить себя выше клуба"

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике прокомментировал высказывание Усмана Дембеле после поражения от "Ренна" со счетом 1:3.

Как сообщает İdman.Biz, после финального свистка футболист заявил, что команда потеряла единство, которое помогало добиваться успехов в прошлом сезоне. Наставник парижан резко отреагировал на слова игрока. "Я никогда не позволю игроку ставить себя выше клуба - тут все очевидно. Ответственность за команду несу я. Не президент клуба, не спортивный директор. Эти слова Дембеле ничего не стоят - они вызваны эмоциями от только что проигранного матча", - сказал Энрике на пресс-конференции.

Отметим, что единственный гол "ПСЖ" в этой встрече забил именно Дембеле.

